Как изменился спрос на летние круизы по Европе

Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на летние круизы по странам Европы, особенно популярны у путешественников маршруты по Италии, Испании и Франции. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Туроператоры, предлагающие зарубежные круизы, фиксируют заметный рост бронирований морских путешествий по Европе на предстоящее лето. В первую очередь востребованы маршруты по Италии, Испании и Франции», – говорится в сообщении.

По словам генерального директора круизного центра «Инфофлот» Андрея Михайловского, которого цитирует пресс-служба, в зимний сезон у россиян были востребованы круизы по Персидскому заливу и Азии, а хитом весеннего-летнего сезона стали круизы по Европе.

«Берут маршруты по Италии, Франции, Испании – главный треугольник большинства европейских круизов на семь-восемь дней. В одной поездке чаще всего хотят увидеть Геную, Марсель, Барселону, Тунис, Палермо, Ибицу. Можно уже говорить о возвращении к допандемийному спросу, как и по наземным путешествиям в Европу, даже при том, что легче ездить туда не становится», – рассказал Михайловский.

В РСТ добавили, что уже в настоящее время россияне бронируют зарубежные круизы на следующий зимний сезон – около половины объема продаж составляют маршруты по Персидскому заливу.