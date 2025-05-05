В Паттайе появились туалеты премиум-класса

В Паттайе для туристов теперь работают передвижные туалеты премиум-класса. Новинку лично продемонстрировал СМИ мэр города Порамет Нгампичес.

© tourdom.ru

По словам градоначальника, всего по курорту начнут ездить 6 автомобилей, которые представляют собой мобильные санузлы. В них будут находиться туалетные комнаты повышенной комфортности, с общими зонами и кондиционерами. Сервис также рассчитан и на маломобильных граждан.

Первый тестовый экземпляр уже разместили на Walking Street, он работает с утра и до полуночи. Остальные туалетомобили будут курсировать вдоль пляжей. Посещение уборных для туристов не предполагает плату.

В администрации курорта уточнили, что в планах была задача установить стационарные туалеты вдоль всей пляжной зоны. Однако экологи предупредили, такой подход может закончиться катастрофой. Поэтому власти нашли выход в виде передвижных санузлов. Это не вредит экологии и поднимает настроение самим туристам.

Мэр города подчеркнул, что этот проект является значительным шагом вперед в улучшении туристической инфраструктуры Паттайи. А в приоритете повышение сервиса на курорте до мирового уровня.