«Это не Европа». В Таиланде начались регулярные полицейские рейды

В Таиланде началась охота на туристов-нудистов. Полиция проводит регулярные рейды на местных пляжах, чтобы выявить тех, кто загорает голышом.

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Требования к внешнему виду туристов ужесточили после скандала с польскими туристами. Супружеская пара решила оголиться и прогуляться по дорогам и пляжам острова Панган.

Как рассказал «Турпром» со ссылкой на издание Phuket Express, сначала они ходили голыми перед прохожими и транспортом, а потом зашли на пляж Бан Кай, чтобы загорать без одежды.

В результате парочку арестовали.

«Это не Европа. Здесь за публичную наготу можно не только получить солидный штраф, но и лишиться визы», — заявил офицер полиции.

Сейчас на пляжах не только проводятся рейды, но и установлены яркие таблички с уведомлениями. Параллельно была запущена информационная кампания.

Ранее сообщалось, во сколько обойдется отдых в Таиланде. Также Таиланд объявил новые правила для туристов.