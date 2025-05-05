Посол объяснил, что необходимо для возвращения прямых рейсов в Японию

Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил о заинтересованности авиакомпаний обеих стран в восстановлении прямых рейсов, однако отметил, что возобновлению полетов мешают санкции, введенные официальным Токио.

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До февраля 2022 года между Россией и Японией действовало более пяти авиамаршрутов, однако сейчас прямое сообщение полностью приостановлено.

«Российское и японское воздушное пространство остается открытым для гражданской авиации, но японские власти искусственно блокируют возобновление рейсов», – подчеркнул Ноздрев.

Дипломат указал, что для урегулирования вопроса необходимо политическое решение японского правительства.

«Недружественная политика Токио серьезно ударила по транспортному сотрудничеству. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, администрация премьер-министра Сигэру Исибы должна проявить волю», – отметил посол.

Ранее TourDom.ru писал, что с января по март в Японии побывало 29,4 тыс. российских туристов, это на 12,7 тыс. (или на 76%) больше, чем за первые 3 месяца прошлого года. Такой спрос объясняется доступностью японской визы и удобными рейсами. На данный момент в Японию из России можно проще всего попасть со стыковками на крыльях китайских авиакомпаний. Например, из Москвы летает China Eastern Airlines с двухчасовой пересадкой в Шанхае, цена билета в одну сторону около 20 тыс. руб.