В АТОР рассказали о динамике роста турпотока в Таиланд

С начала 2025 года Таиланд посетили более 880 тыс. россиян, что на 15,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Туристического управления Таиланда (ТАТ).

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«В Таиланде побит очередной рекорд по российскому турпотоку. С января по апрель эту страну посетили более 880 тыс. россиян, на 15,2% больше, чем за эти же четыре месяца 2024 года», – говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что российский турпоток в Таиланд продолжит расти в мае и летом.