В АТОР предостерегли от поездок в Узбекистан в июле

В середине лета в стране «очень жарко».

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Направление пользуется популярностью у туристов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Узбекистан — восточная сказка. Это вкусно, ярко. Главное — не в июле. Очень жарко. То есть в Узбекистан поехать осенью — самое оно, когда второй урожай собран, когда всё ещё яркое и цветёт. Либо весной, либо осенью. Я не могу сказать, что это очень дешёвое направление, но спрос очень вырос, просто на порядки вырос. Это красиво. Это всегда интересная история, что Самарканд, что Хива, Бухара. Ташкент — для сити-тура, а Самарканд, Хива и Бухара, все три города совершенно разные, у каждого города своя история. И это тоже "Тысяча и одна ночь", просто это "Сказки Шахерезады". Я уже не говорю о том, сколько подарков можно привезти, вкусных и красивых».

Ранее в АТОР сообщили о росте спроса на санатории среди россиян. Также у соотечественников популярны спа-отели без опции купания в море. В период майских праздников отдых может обойтись в 35 тысяч рублей на человека.

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