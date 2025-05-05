«У этого бомжа есть остров». Турист рассказал об американских мужчинах

Российская туристка познакомилась с богачом из США во время отпуска в Пуэрто-Рико и рассказала об особенностях американских миллионеров. Своими наблюдениями она поделилась на личной странице @rodeoanna в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам девушки, после свидания на курорте мужчина привез ее в Техас и познакомил с богатыми друзьями. Россиянка обратила внимание, что все они не кичатся деньгами и ведут себя скромно.

Она сняла на видео нового знакомого в простых джинсах и футболке.

«Если бы вы увидели этого парня на улице, могли бы вы догадаться, что у этого бомжа есть остров в Колумбии», — спросила она.

Блогерша добавила, что мультимиллионеры из США знают цену деньгам и не любят переплачивать

«Богатые американцы считают деньги, причем все они не жадные. Зачем платить больше, если можно платить меньше?» — отметила россиянка.

Ранее эта же путешественница назвала Пуэрто-Риков идеальным местом для знакомства с богатым иностранцем. Она пояснила, что из-за особого режима налогообложения там живет много бизнесменов и финансистов.