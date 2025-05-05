Как горячая линия помогает решить проблемы туристов в Санье

Курортный город Санья в южной китайской провинции Хайнань продолжает оптимизировать туристические услуги, на майские праздники свою эффективность доказала горячая линия связи для решения проблем, с которыми сталкиваются туристы на отдыхе. Об этом пишет газета "Санья жибао".

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Во время майских праздников (с 1 по 5 мая) сотрудники горячей линии 12345 города Санья тесно взаимодействовали с различными профильными ведомствами в целях решения проблем, которые возникали у туристов, что позволило значительно повысить качество туристических услуг, пишет издание.

Газета приводит несколько примеров, когда эта платформа помогла гостям города решить проблемы, связанные с проживанием в отеле. Так, женщина по фамилии Юй планировала заселиться в один из отелей в заливе Хайтан 1 мая, но из-за изменения планов попросила отменить бронь. Столкнувшись с отговорками отеля и онлайн-платформ, она обратилась за помощью на горячую линию 12345. Управление по туризму и культуре района Хайтан смогло примерно за один час добиться отмены брони и возврата денег, пишет издание. Подобных случаев, по свидетельству газеты, было довольно много.

За последние годы в городе Санья были значительно усовершенствованы стандарты высококачественного обслуживания во множестве отраслей, связанных с туризмом. Речь идет, в частности, об индустрии общественного питания, сервисе свадебных фотографий, яхтенном туризме, серфинге, дайвинге и т. д. Одновременно продолжаются организованные несколькими ведомствами совместные проверки и специальные кампании по регулированию и упорядочению работы на туристическом рынке.

Туристы также имеют возможность добиться защиты своих прав через платформу "Санья без забот". Она позволяет предоставить доказательства для получения компенсаций, а скорость реагирования на обращения не превышает трех минут, указывает газета. Предварительная компенсация при достаточных основаниях может быть произведена за 30 минут.

По словам представителя Управления по туризму и культуре города Санья, 2025 год объявлен годом повышения качества туристических услуг. К участию в этом проекте было привлечено 56 ведомств, связанных с туризмом, а также 120 тыс. туристических предприятий. Как указали в управлении, оптимизация туристических услуг входит в число приоритетных задач для властей города.