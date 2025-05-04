Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль

Авиакомпании отменяют рейсы в главный аэропорт Израиля Бен-Гурион, который подвергся ракетной атаке. Вначале об этом заявили в Lufthansa и Air India, они поставили на паузу полеты в Тель-Авив и из него до 6 мая. Затем стало известно, что аналогичным образом поступили Air Europa и Air France. Кроме того, о приостановке вылетов в Израиль на 48 часов сообщили в пресс-службе лоукостера Wizz Air, добавив, что «внимательно следят за ситуацией». А британский перевозчик British Airways ввел ограничения до 7 мая. Клиентам авиакомпаний предлагают альтернативы перелета, бесплатную замену билетов или полный возврат средств за отмену, говорится в заявлениях.

Что касается российского направления, то ни Red Wings, ни «Азимут», ни El Al о приостановке полетов в израильскую столицу не сообщали. Сегодняшние рейсы в Домодедово прибыли по расписанию, в Сочи ожидается небольшая задержка самолета из Тель-Авива.

«Отмена рейсов в ближайшие дни в связи с инцидентом в аэропорту Бен-Гурион не запланирована. Однако пассажирам рекомендуем регулярно проверять официальные источники авиакомпании», – сообщили TourDom.ru в «Азимуте».

Министерство туризма Израиля тем временем выпустило обращение, в котором попыталось успокоить отдыхающих.

«Мы внимательно следим за ситуацией в режиме реального времени и поддерживаем постоянную связь с соответствующими органами. Любые решения, касающиеся поездок, принимаются с максимальной осторожностью и заботой, на основе самой актуальной и надежной информации», – говорится в обращении гендиректора министерства Дани Шахара.

Напомним, сегодня утром аэропорт Бен-Гурион был закрыт из-за атаки со стороны хуситов. Ракета упала неподалеку от терминала 3. Ранения средней и легкой степени тяжести получили 6 человек.