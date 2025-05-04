Ночь в отеле на Шри-Ланке обернулась для россиянки проблемами

Российская туристка, отдыхавшая на Шри-Ланке, пожаловалась на кражу. Об этом стало известно Shot.

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По словам пострадавшей по имени Мила, в ночь на 1 мая в отеле Citrus у нее вытащили из сумки 200 долларов (около 16 тысяч рублей по текущему курсу). Туристка предположила, что злоумышленник мог попасть в комнату через балконы соседних номеров, которые были не заселены.

Россиянка заявила, что администратор отеля в ответ на ее рассказ рассмеялся и отказался разбираться в произошедшем. Также утверждается, что туристка обратилась в полицию и правоохранители попросили сотрудников отеля помочь ей, а также закрыть за нее отельный счет.

«В ответ на это все тот же менеджер начал угрожать Миле и ее детям и пообещал проблемы, если они не выплатят нужную сумму», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что двух российских туристок избили и ограбили на улице Гаваны на Кубе. Уточнялось, что двое мужчин попытались вырвать у них сумки, в результате чего возникла потасовка.