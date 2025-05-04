Туристы бьют тревогу из-за ценового «кошмара» в Турции

Туристы из Великобритании пожаловались журналистам на скачок цен в Турции. Об этом сообщает портал «Южный Федеральный» со ссылкой на Birmingham Mail.

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Те, кто решил отдохнуть в Стамбуле, Анталии и других курортных городах, удивлены взлетевшими ценами на еду, напитки и товары первой необходимости. Один из британских туристов поделился, что за четыре напитка в баре в Анталии пришлось отдать 2 тысячи лир (4,2 тысячи рублей) и еще 292 лиры (616 рублей) за обслуживание.

Еще один путешественник обратил внимание, что в аэропорту Стамбула пришлось заплатить 6,50 евро (600 рублей) за упаковку чипсов, 19,50 евро (1800 рублей) за дезодорант, 3 евро (277 рублей) за бутылку воды, 11 евро (1016 рублей) за сэндвич.

Местные жители, по данным источника, тоже недовольны резким подорожанием.