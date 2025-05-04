Как изменился отдых всей семьей в июне

В этом июне наблюдается рост интереса к путешествиям за границей среди семей с детьми, о чем свидетельствуют данные сервиса для планирования поездок OneTwoTrip.

© unsplash

Доля заказов на зарубежные путешествия увеличилась в полтора раза и достигла 31%. Внутри России семьи предпочитают апартаменты и гостевые дома, на которые приходится 40% заказов. При этом половина родителей планирует отдыхать от четырех до семи дней.

За последний год популярность таких городов, как Нижний Новгород и Зеленоградск, возросла в три раза, а Пятигорск стал в два раза более популярным среди семейных туристов. Спрос на отдых в Великом Новгороде увеличился на 44%, а в Казани — на 10%.

На зарубежных курортах российские семьи предпочитают отели категории «четыре звезды» – таких заказов 31%.

Средняя продолжительность поездки также составляет от четырех до семи дней. Кроме того, эксперты отмечают резкий рост интереса к Риму – столице Италии, которая ожидает наплыва туристов в июне 2025 года: зафиксировано 3,6% в общей структуре маршрутов.