Турэксперт рассказал, как провести майские праздники в Китае

Длинные майские праздники россияне часто используют для путешествий, и одно из популярных и недорогих направлений – Китай. Юлия Грушина, которая вместе с мужем Юрием ведет блог о путешествиях «Грушины приключения», рассказала «ФедералПресс» о том, в какие города Китая можно без проблем попасть из России, а также поделилась некоторыми советами для неопытных туристов.

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Приграничный Китай

«Из Владивостока можно попасть в приграничные города Китая: Хуньчунь, Суйфэньхэ, Мишань, Яньцзи, Чаньчунь, Харбин и Далянь – это основные направления. Туда продаются автобусные туры, и оптимально ехать на три – семь дней, в Далянь лучше ехать на неделю», – рассказала Юлия Грушина.

В некоторые города Китая, которые находятся недалеко от границы с Россией, можно взять билеты на самолеты – есть прямые рейсы до Даляня и Яньцзи. И, по словам путешественницы, большой разницы в цене не будет: разбег примерно в 6–12 тысяч рублей.

«Если сказать вообще про минимальную стоимость, то, например, в Хуньчунь можно поехать от 5700 рублей на 3 дня. Это уже готовый тур с проездом, проживанием, страховкой и визированием. Ну и дальше уже цены идут выше в зависимости от гостиниц, в зависимости от направления. Если взять, к примеру, Харбин, то цены начинаются за 4-дневный тур в среднем 16–18 тысяч на человека. Это полностью все под ключ, проезд, проживание, страховка. На месте группу встречает русскоязычный китайский гид», – объяснила автор блога.

Традиционный Китай

Если говорить о более дальних маршрутах, добраться до которых можно самолетом, то Юлия рекомендует посетить Пекин, Сиань, Шанхай и Харбин. В эти города также можно купить готовые туры, а можно полететь самостоятельно.

«Если туристы неопытные, то я бы рекомендовала лететь в составе тургруппы, потому что, во-первых, не придется оформлять индивидуальную визу, ее сделает турагентство. Во-вторых, чтобы не потеряться в том же Пекине: если человек ни разу не был в Китае, то возникнут сложности, потому что там мало кто говорит по-английски и по-русски там совсем не говорят. Поэтому даже от момента приземления добираться до гостиницы человеку будет сложно», – рассказала Юлия Грушина.

Есть еще один повод выбрать поездку с туроператором – зачастую так выходит дешевле, чем лететь самостоятельно. Отчасти это объясняется тем, что в пакетном туре не будет расходов на визы.

В Сиане и Пекине будет интересно тем, кто любит экскурсионное направление, историю, памятники архитектуры. В Пекине и Шанхае также хороший шопинг, а еще в столице Китая есть отличный зоопарк и большой парк развлечений Universal, поэтому и туристам с детьми в этих городах будет интересно.

Пляжный отдых в Китае

Популярный пляжный отдых в Китае доступен на острове Хайнань. Туда тоже летают прямые рейсы из России, в том числе из Владивостока и Хабаровска.

«Мы были на Хайнане четыре раза, и я не могу сравнить его с другими азиатскими направлениями вроде Вьетнама или Таиланда, потому что это Китай, и туристам, которые раньше бывали, например, в Таиланде, будет непривычно. Но в популярной у российских туристов бухте Дадунхай все как во Вьетнаме: есть даже вывески на русском языке. Главные отличия Хайнаня от Таиланда и Вьетнама, на наш взгляд: он значительно чище, он очень зеленый и там практически нулевое загрязнение воздуха – промышленные предприятия запрещены, а власти активно пересаживают людей на электрокары», – рассказала Юлия Грушина.

Отдохнуть можно не только на самом острове и в его бухте Дадунхай. Рядом с Хайнанем есть множество небольших островов, на которые можно съездить одним днем или остаться в местных гостиницах на ночь.

«На этих островах очень чистая вода – можно купаться, можно поплавать с маской или взять инструктора по дайвингу. Есть очень красивые и чистые пляжи и на самом острове – например, Ялонг. Дадунхай можно сравнить с популярным у туристов вьетнамским Нячангом. Есть и маленькие «дикие» и очень красивые пляжи – можно добраться до них на общественном транспорте, такси или арендованном скутере», – рассказала блогер.

Помимо пляжного отдыха на Хайнане можно отправиться на экскурсии. Например – на космодром. В столице, городе Хайкоу, можно увидеть потухший вулкан и сафари-парк. Кроме того, внимания заслуживает и сам город: там сохранилась историческая застройка времен колонизации.

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