«Кругом смерть, и все рады». Турист рассказал о нравах мексиканцев

Челябинец Сергей Юзеев съездил в Мексику и остался в шоке от местных нравов. По его словам, если для нас смерть близких – это всегда траур и скорбь, то в Мексике к этому относятся совершенно по-другому.

© unsplash

«У них в начале ноября отмечается День мертвых, и я случайно попал на этот праздник. Это реально праздник. Дома украшены черепами, скелетами, свечами, и всюду веселье. Мне было жутко это наблюдать. Кругом смерть, и все рады», – говорит Сергей.

По его словам, мексиканцы в День мертвых приходят на кладбище, но вместо традиционных в России поминок устраивают там праздник. Они зажигают свечи и начинают танцевать под громкую музыку прямо между могил.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что профессиональный турист дал совет, как безопасно путешествовать автостопом.