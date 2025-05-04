Как майские праздники сказались на турпотоке из России в Китай

Поток туристов из России в Китай на майские праздники вырос на 125% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает biang.ru со ссылкой на телеканалы города Хэйхэ — ближайшего к российскому Благовещенску.

В пункте пропуска через реку Амур уже который день наблюдается ажиотаж. Китайским властям пришлось заранее принять дополнительные меры для увеличения пропускной способности. Суда из российского Благовещенска приходят в Хэйхэ полными. Пассажиропоток — в среднем 2200 человек за сутки.

Всего за майские праздники, по прогнозам с китайской стороны, через пропускной пункт «Хэйхэ» проедут почти 10 тысяч туристов из России. В основном это жители регионов Дальнего Востока. У них такие короткие путешествия на майские в приграничные китайские провинции и города традиционно популярны. Кроме Хэйхэ, едут в Суйфэньхэ, Жаохэ, Тунцзян — отдохнуть два-три дня, а заодно воспользоваться услугами традиционной китайской медицины. Но в этом году рост турпотока действительно заметный — связано это с новым видом транспортного сообщения с Китаем по Амуру, рассказал главный редактор газеты «Дальневосточное обозрение» Евгений Никитенко:

Евгений Никитенко главный редактор газеты «Дальневосточное обозрение»:

«Сейчас это обусловлено тем, что, помимо автомобильного сообщения в виде автобусов, которые ходят через автомобильный мост, появились еще и суда на воздушной подушке. Их ждали достаточно давно. Они были запланированы — слухи об этом появились еще в начале апреля. Говорили, что будет 11 рейсов. На самом деле рейсов оказалось гораздо меньше. Но, несмотря на это, даже тот объем, который есть, позволил заметно увеличить пассажиропоток в Китай с нашей стороны. Здесь стоит говорить в целом про увеличение пассажиропотока по Дальнему Востоку. Амурская область не является каким-то особенным случаем или уникальным. С чем это связано? С тем, что у нас геополитические обстоятельства немножко поменялись в последнее время».

Стоимость билетов из Благовещенска в Китай по реке — 3 тысячи рублей с человека, обратный билет на тысячу дешевле. Билет в обе стороны обойдется в 5 тысяч рублей. Цена проезда на автобусе по мосту сопоставима — 2,5 тысячи рублей в одну сторону. Отель «три-четыре звезды» в приграничном Хэйхэ может стоить до 2 тысяч рублей в сутки, «пять звезд» — от 4,5 тысячи и выше.

Значительно дороже путешествие в Китай обходится жителям европейской части России. На майские турпоток тоже вырос по сравнению с прошлым годом. Но из Москвы в Китай летят не на три дня, а минимум на неделю. Стараются ехать к морю — в Хайнань, в Пекин и Шанхай.

О ценах рассказал председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров:

— Однозначно есть прирост туристов к прошлому и к позапрошлому году. По сравнению с 2023 годом турпоток увеличился почти в два раза и процентов на 20 к прошлому году, это абсолютно точно. Москва очень активно осваивает Китай. Если мы рассматриваем Хайнань — поток достаточно стабилен, хороший курорт. Самое популярное — это, конечно, Пекин, Шанхай, Хайнань. Достаточно хорошо российскими туристами осваивается и провинция Сычуань. С Дальнего Востока очень популярен отдых на Желтом море — Бэйдайхэ, провинция Шаньдун, Яньтай. Из европейской части летят на Хайнань в основном на морской отдых.

— Сколько стоит перелет, сколько стоит размещение для семьи, например, с одним ребенком на неделю?

— Есть два варианта прямого перелета до Хайнаня. Цена начинается от 220 тысяч на троих на неделю. Если с прямым перелетом на «Аэрофлоте» от Москвы прямо в Санью — ценник немного повыше: от 280 тысяч. Это самые базовые гостиницы.

Если еще прибавить услуги традиционной китайской медицины, то путешествие выйдет значительно дороже. В Пекине двухнедельный курс лечения в специализированной клинике стоит 3,5-4 тысячи долларов США. В стоимость, как правило, входят препараты, которые пациент увозит с собой. Аналогичный курс лечения в Хайнане обойдется в сумму от 1,4 тысячи до 2,3 тысячи долларов — в зависимости от уровня клиники. Интересно, что турпоток из Китая в Россию тоже заметно вырос — в прошлом году относительно 2023 года — в семь раз. Туроператоры связывают это с геополитической ситуацией и улучшением туристической инфраструктуры. Всего турпоток между РФ и Китаем за год превысил 2 млн человек.