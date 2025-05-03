Три достопримечательности, ради которых стоит посетить Намибию

Россиянка, менеджер по внешним партнерствам маркетплейса Flowwow Анна Синявская поделилась впечатлениями от поездки в Намибию.

Туристка отмечает, что в 2000-е об африканских направлениях для отдыха хороших отзывов было немного, и она с подозрением относилась к идее посетить теплые государства, но в последнее время все чаще стала слышать истории от знакомых и решилась рискнуть.

Анна отправилась в ЮАР и Намибию в ноябре — в Африке в это время весна. Зеленый Кейптаун произвел положительное впечатление, Намибия на его фоне показалась пустыней: много песка и простора, мало машин, дороги огорожены колючей проволокой от диких животных.

Асфальт, говорит путешественница, заканчивается в столице Виндхуке, так что дальше на джипе по гравийке. Палящее солнце, монотонный ландшафт и пустые трассы напоминают фильм «Безумный Макс».

Синявская отмечает, что достопримечательности Намибии находятся на удалении друг от друга, потому в короткий срок их не посмотришь. В случае с этой поездкой было определено четыре точки — по одной в день, говорится в материале vokrugsveta.ru.

Одна из достопримечательностей — нацпарк среди пустыни Намиб в мертвой долиной в центре. Долина представляет собой глинистое плато, которое когда-то было озером. В этом выезде путешественников застал дождь — первый за полтора-два года, заверил местный водитель.

Вторая достопримечательность — деревня, построенная по образу европейского города в период, когда Намибия была немецкой колонией (конец XIX – середина XX века). В Солитайре туристы нашли ретроавто, католическую церковь и штрудели. Жители здесь — несколько сотен человек — говорят на английском и немецком.

Третья достопримечательность — Колманскоп, это город шахтеров, добывавших алмазы до 1956 года. Когда добыча перенеслась в другое место, Колманскоп забросили.

Животные тоже заслуживают внимания. Вечером на остановке к гостям пожаловали фенеки. Сначала один, его угостили ветчиной, а потом и второй — друг первого. Лисицы весь вечер угощались и остались спать у порога. Встречались также страусы и антилопы. На ферме туристы увидели носорогов, охраняемых от браконьеров, и спасенных гепардов.

Анна советует посещать Намибию в межсезонье: октябрь-ноябрь или март-апрель, в этот период температура держится в районе 27-30 градусов днем и 17-18 ночью.

В Намибии говорят по-английски, люди дружелюбны и открыты, готовы помочь. Здесь просто арендовать машину, в которую лучше положить канистру бензина. Вариантов жилья тоже достаточно.

«Чтобы в полной мере ощутить красоту нашей планеты, я советую хотя бы один раз в жизни побывать в настоящей пустыне. Намиб для этого подходит отлично: радушие местных жителей, свобода передвижения и инфраструктура, оставшаяся с колониальных времен, помогут пережить настоящее приключение, но без лишнего стресса», — подытоживает Синявская.

Ранее мы рассказывали, когда ехать в Японию, чтобы было меньше туристов, и чем отличается турецкий отель для немцев от турецкого отеля для россиян.