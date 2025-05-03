Российские туристы получили еще один вариант перелета в Южную Корею

Авиакомпания Turkmenistan Airlines объявила об открытии прямых рейсов по маршруту Ашхабад – Сеул. Как сообщается на сайте перевозчика, они начнутся в понедельник, 14 июля. Перелет туда-обратно обойдется по цене от 500 долларов. Багаж 25 кг уже включен в стоимость. Судя по тому, что на соседние даты билетов в продаже пока нет, расписание еще находится в процессе формирования.

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При перелете через Ашхабад россиянам не требуется транзитная виза. Поэтому новым маршрутом могут воспользоваться и российские туристы, желающие попасть в Южную Корею. Однако с учетом того, что самолет из Ашхабада в Сеул отправляется в 9 утра, пассажирам предстоит неудобная ночная стыковка.

Сейчас россияне могут прилететь в Южную Корею рейсами Uzbekistan Airways или китайских перевозчиков. Билет туда-обратно летом стоит от 72 тыс. руб. Однако предпочтительнее отправиться в страну в октябре или начале ноября в период Танпхун. Это сезон «красных кленов», когда леса и парки окрашиваются во все оттенки оранжевого и красного.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» туристы отмечают, что Turkmenistan Airlines популярна для перелетов в Юго-Восточную Азию. Однако пассажирам нужно учитывать, что перевозчик уже дважды приостанавливал на несколько месяцев свои рейсы в Россию. Деньги в итоге вернули, но планы на отдых у многих оказались испорчены.