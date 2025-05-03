Почему Хайнань стал популярен среди любителей морского туризма

Южнокитайская провинция Хайнань в общенациональные выходные по случаю Дня труда привлекла множество любителей морского туризма. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как отмечают авторы издания, толпы отдыхающих вдохнули "бурную жизненную силу" в потребительский сектор и социально-экономическое развитие Хайнаньского порта свободной торговли. Многие туристы по традиции отправились в ведущий курорт КНР - Санью, другие - в крупнейший национальный центр серфинга в городе Ваньнин (юго-восток острова).

Большую популярность на Хайнане, как отмечается, приобретает отдых на яхтах с выходом в открытое море. Все чаще это не только молодежные вечеринки на борту судна, но и комфортный семейный туризм. По отзывам гостей провинции, им нравится под размеренный звук волн "вдыхать свежесть весеннего бриза". Майские праздники на Хайнане стали одной из популярных тем в социальных сетях, где пользователи загружают множество увлекательных фотографий и видеороликов с тропических пляжей или на фоне ослепительно сверкающих водных просторов южных широт, фруктов и изысканных деликатесов.

Будущее за яхтами

Санья на юге Хайнаня - главный центр морского отдыха в Китае, где зарегистрировано свыше 1,4 тыс. яхт. Как отмечают местные СМИ, в обозримом будущем он вполне может претендовать на звание "яхтенной столицы" Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно статистике, только за 2024 год базирующиеся в городе прогулочные парусные и моторные суда совершили свыше 128 тыс. выходов в море, перевезя свыше 900 тыс. туристов.

Яхт-туры в Санье становятся все более разнообразными, в связи с чем, как отмечается, привлекают внимание широких слоев населения. Важным стимулом развития отрасли становится оптимизация услуг и внедрение инновационных технологий, которые позволяют обеспечить отдыхающим незабываемый комфорт. Многие приезжие любят побыть в роли капитана парусника, постоять за штурвалом, наслаждаясь пейзажами южных широт.

Разумеется, одним из больших преимуществ аренды яхты считается рыбалка. Компании, сдающие на Хайнане прогулочные суда, зачастую снабжают клиентов рыболовными снастями и делятся ценным опытом. Особо пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности туристов и навигации.

Первомайские праздники в КНР длятся с 1 по 5 мая. Китайские жители ежедневно совершают сотни миллионов межрегиональных поездок по стране, одним из наиболее популярных направлений традиционно остается Хайнань.