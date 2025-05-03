«У них собаки вместо детей». Чем Сеул удивил жительницу Владивостока

Жительница Владивостока Ольга провела неделю в Сеуле и вернулась с яркими впечатлениями. В отличие от российских привычек, корейская культура еды, общественные традиции и даже «круговорот зонтиков» показались ей одновременно странными и очаровательными. Корреспонденту «ФедералПресс» девушка рассказала, что ее больше всего впечатлило во время путешествия, как город одновременно сочетает современность с древними традициями, а также в какую стоимость обошлось путешествие.

Про еду

Первое, что бросилось в глаза Ольге, – это принципиально иное отношение к заведениям общепита.

«У нас кафе – это место, где можно пообедать, сходить на бизнес-ланч. В Корее же кафе – это про кофе, булочки или пирожные. А если хочешь поесть, нужно искать щиктан – маленький ресторанчик, который чаще всего держит женщина», – объясняет она.

Эти заведения напомнили Ольге китайские уличные «едальни»: теснота, простота, но при этом сытная еда.

«Порции огромные! Я ни разу не смогла доесть свою – будь то рис, мясо или суп. Хочется отметить, что везде есть бесплатная вода: либо в термосе на столе, либо в кулере. А еще панчаны – закуски вроде маринованной редьки, кимчи или свежей зелени. Их можно брать сколько хочешь», – делится впечатлениями Ольга.

Офисные работники и «уличный» комфорт

Вечерний Сеул удивил Ольгу еще сильнее:

«На улицах появляются палатки – как наши «кухни» на пляже, только крепче. В них сидят люди в костюмах, явно после работы: едят, пьют, смеются. Причем убранство спартанское: пластиковые столы, плита на улице… Но для них это норма – не бар, а вот такая палатка».

Девушка заметила и другую деталь: корейцы любят «перетекать» из одного заведения в другое: они не засиживаются в одном месте. Зашли в палатку, перекусили, пошли в следующую.

«И даже пьяные выглядят… мило. Идут в обнимку, поют, но без агрессии, будто так и надо», – удивляется россиянка.

«Круговорот зонтиков» и бабушка в метро

Особое впечатление на Ольгу произвела корейская взаимовыручка:

«Возле каждого магазина стоит ведро для зонтов. Заходишь – бросаешь мокрый зонт, выходишь – берешь первый попавшийся. Почти все зонты прозрачные, они дешевые и созданы на случай внезапного дождя».

Но самый трогательный момент случился в метро.

«Я стояла у сидений для пожилых, с рюкзаком. Подсела бабушка, взяла мой рюкзак без спроса, поставила рядом и придержала, чтобы не упал. Потом улыбнулась и отдала, когда выходила. Какая забота о незнакомом человеке!» – призналась растроганная Ольга.

Дети вместо питомцев

Сеул показался Ольге городом, дружелюбным к животным. Многие знают, что собак здесь возят в колясках как детей. Все ухоженные, в одежках. В парках они гуляют без поводков, конфликтов между животными не происходит. Позже ей объяснили: из-за высокой стоимости воспитания детей и нежелания создавать семьи многие корейцы предпочитают заводить питомцев.

«Грустно, но со стороны выглядит мило – они их действительно обожают», – отмечает девушка.

Бюджетный Сеул: дворцы, ханбоки и «бесплатные» красоты

Несмотря на стереотипы о дороговизне, Ольга уверена: в Сеуле можно отдыхать дешево.

«Вход в парки – около 100 рублей, храмы часто бесплатны. А если надеть ханбок (костюм в традиционном стиле), пустят даже во дворец Кёнбоккун! Аренда костюма – 1000–1500 рублей на день», – говорит девушка.

Из платного запомнилась только смотровая башня Lotte (примерно 2800 рублей). Зато уличные арт-объекты, старинные кварталы вроде Букчона и знаменитая библиотека COEX бесплатны.

«Можно просто гулять и смотреть, как живут люди. Это уже впечатляет», – рассказывает россиянка.

Про цены

«Еда в щиктанах обходилась в 400–1400 рублей за порцию. Дороже всего был суп в «мишленовском» ресторане – 1400 рублей, но там подавали целую курицу, фаршированную рисом!» – смеется Ольга.

А вот чокопай и фрукты ее удивили: популярное печенье стоило 500 рублей за пачку (во Владивостоке – 250 рублей), клубника тоже дорогая.

«Но корейские «чокопайки» оказались вкуснее, так что я привезла домой «деликатес», – рассказывает Ольга.

Девушка также отметила, что самыми дорогими в путешествии оказались перелет и проживание. Так, стоимость билетов с пересадкой в Пекине составила около 30 тысяч рублей, а жилье на неделю в домике в старинном стиле – около 18 тысяч рублей. По факту это была небольшая комната, где можно было расстелить матрас и поставить чемодан.

Ольга отметила, что поездка в Сеул была ее давней мечтой, которая сбылась в этом году, да еще и в такое чудесное время, когда цветет вишня. Однако девушка не намерена на этом останавливаться и в следующий раз планирует посетить и другие города Южной Кореи.