Власти Кубы работают над привлечением туристов из России

Власти Кубы и туроператоры республики работают над тем, чтобы привлечь больше туристов из России, сделать для них рынок более диверсифицированным и качественным. Об этом рассказал министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в ходе встречи с представителями российских компаний и прессы в рамках Международной туристической ярмарки FITCuba 2025, которая открылась на днях в исторической крепости Эль-Морро на берегу гаванской бухты, передает корреспондент ТАСС.

"Мы работаем, чтобы прилечь больше туристов из России, сделать этот сектор более диверсифицированным, чтобы туристы приезжали сюда не только ради моря и пляжа", - отметил он.

Министр пояснил, что речь идет о создании новых возможностей для развития культурно-образовательного и медицинского туризма, а также в сфере бизнеса, чтобы привлечь в эту отрасль больше иностранных инвестиций.

Говоря о задачах в свете развития туризма из России, Гарсиа Гранда отметил, что в следующем году кубинские власти "будут делать ставку на качество".

"Речь идет в том числе об обучении персонала, чтобы больше гидов владели русским языком, чтобы больше в этом процессе была задействована кубинская молодежь", - сказал он.

Министр рассказал, что сейчас на Кубе есть школы, в которых обучают русскому языку, в том числе в целях подготовки гидов.

Глава Минтуризма Кубы напомнил, что в 2024 году власти карибской республики ставили задачу превысить показатель в 200 тыс. туристов из России в год. Выполнить ее не удалось - Министерство туризма Кубы сообщило в январе, что по итогам 2024 г. республику посетили более 185 тыс. туристов из РФ.

"К сожалению, 2025-й также не станет годом, когда эта планка будет преодолена", - отметил Гарсиа Гранда.

Он увязал это с недостаточным количеством больших самолетов и сложностями с лицензиями для российских авиакомпаний из-за санкций Запада.

"Как только эти проблемы будут решены, будет больше возможностей", - выразил уверенность министр.

Гарсиа Гранда также подчеркнул особую роль туристического сектора в экономике Кубы, отметив, что развитие туризма может способствовать решению многих сложных проблем, которые сейчас переживает республика, в частности в сфере энергетики.

"Я уверен, что к январю 2026 года у нас будет другая ситуация в энергетике, если будет больше туристов", - сказал он.

Ярмарка FITCuba 2025

Говоря о нынешней международной туристической ярмарке в Гаване, министр назвал ее хорошей.

"В первую очередь потому, что операторы подтвердили нам, что этой зимой показатели в сфере туризма были выше ожидаемых, - отметил он. - Также они сказали, что такой результат будет способствовать ускорению роста в этой сфере летом, заверили, что показатели будут выше тех, что мы планировали, и выше тех, что были зимой".

Очередная Международная туристическая ярмарка FITCuba 2025, которая является крупнейшим событием республики в этой отрасли, открылась 30 апреля. В пятницу ее посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель. В ярмарке принимают участие более 800 иностранных представителей и свыше 2,2 тыс. национальных.

В этом году приглашенным гостем на ярмарке выступает Китай, на который кубинские власти делают большую ставку в плане развития туризма. Также особое внимание организаторы уделили в этом году развитию туризма в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В этой связи важное место отведено встречам высокого уровня между представителями стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). В это региональное объединение входят Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.