В какие страны можно слетать на отдых за 50 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене варианты перелетов из Казани на индонезийский курортный остров Бали. Бюджетно слетать на отдых можно в первом месяце осени.

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Билеты на рейсы авиакомпании China Eastern Airlines с отправлением из столицы Татарстана в Денпасар 5 сентября и возвращением через 2 недели, 19-го, стоят 50,1 тыс. руб., багаж включен в тариф. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:30 2 мая. – Ред.)

На пути туда стыковка в шанхайском аэропорту Пудун займет 8 часов 25 минут, на обратном – поменьше, 4 часа 45 минут. Лишь на 1,5 тыс. дороже, в 51,6 тыс. руб., обойдется перелет из Казани в Денпасар с 7 по 19 сентября.

Китайские авиакомпании периодически выставляют спецпредложения на стыковочных маршрутах в Юго-Восточную Азию. Причем не только из Москвы, но и из некоторых других российских городов. У ряда туроператоров можно приобрести GDS-туры на таких рейсах (билеты бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.).

А вот на другом зарубежном направлении, из Сочи в ЮАР, относительно недорогие для дальнего перелета билеты выставил на продажу перевозчик из ОАЭ, Etihad. Места на рейсах в Йоханнесбург отправлением 31 августа, обратно – 15 сентября предлагаются за 48,2 тыс. руб., еще 1,9 тыс. нужно доплатить за багаж.

За ту же цену есть вариант перелета с 31 августа по 17 сентября, туристы смогут провести в ЮАР на 2 дня больше.