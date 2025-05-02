Туристы массово поехали на праздники в Грузию и столкнулись с трудностями

На длинные майские праздники россияне массово поехали в Грузию. На российско-грузинской границе у погранперехода «Верхний Ларс» стоят сотни автомобилей в ожидании прохождения таможенных процедур. На видео в соцсетях к очереди из длинного ряда грузовых фур добавилась нескончаемая череда легковушек. Автомобильный пункт пропуска через российско-грузинскую границу в Северной Осетии работает круглосуточно, за исключением времени, когда дорогу закрывают из-за плохой погоды.

Еще вечером 30 апреля на границе было все спокойно: «простояли всего минут 20, а сейчас перед нами до КПП всего 2 машины». Но уже с раннего утра 1 мая очередь растянулась на несколько километров как на российской стороне, так и на нейтральной полосе. Сначала ожидание составляло 3–4 часа, во второй половине дня на это уходило до 5–6 часов.

Предвидевшие коллапс на погранпереходе и решившие выехать попозже также не миновали долгого ожидания.

«Встали в легковую очередь в час ночи 2 мая, около 4 заехали на территорию погранпоста, еще час ушел на формальности», – отчитались в паблике.

Далее у них дело пошло веселее – на грузинской стороне «только замешкались с паспортным контролем». Прохождение границы у туристов на обоих КПП заняло 5 с половиной часов.

Нет никаких преимуществ и у пассажиров на общественном транспорте.

«Мы на автобусе были первые в очереди, стоим уже почти 5 часов, не пускают – вперед идут фуры и легковые авто». Томящиеся часами в ожидании туристы также пожаловались на машины с местными номерами, которые «внаглую» проскакивали по встречке. Радовало только, что сегодня солнечно, 21 градус, но дул сильный ветер.

Впервые поехавшие на автотранспорте в Грузию выясняли в чате, как обстоят дела с инфраструктурой – туалетами, есть ли где перекусить. По пути следования из Владикавказа есть все необходимое – возле границы слева находятся буфеты, где можно выпить кофе и посетить удобства.

«Но если очереди со стороны РФ несколько километров, то проблема», – посетовали в комментарии.

Не лучше ситуацию обрисовали и при поездке из Грузии в обратном направлении, где стоят нередко переполненные биотуалеты, а вот буфетов там замечено не было.

Ранее TourDom.ru писал, что 1 мая перед мостом через Керченский пролив скопилась рекордная очередь из спешащих попасть в Крым машин. Пункт на 50 точек проверки не мог справиться с тысячами автомобилей, которые часами стояли в ожидании.