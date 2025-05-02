Россиянка призналась, какие традиции китайцев повергли ее в шок

тудентка из Башкирии провела полгода в Китае и поделилась впечатлениями о жизни в стране. Она рассказала о цифровой развитости, контрастах и культурных особенностях, которые могут удивить иностранцев. Рената Махмутова, обучавшаяся в городе Наньчан, поведала о том, как современные технологии переплетаются с традициями и какие аспекты быта могут вызвать культурный шок у европейцев.

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«С первых минут я ощутила знаменитое китайское гостеприимство и поразилась тому, как здесь организован быт. Почти все можно сделать через смартфон», – приводит ее слова издание aif.ru.

Вернувшись домой, Рената рассказала, что в Китае практически все финансовые операции, от оплаты коммунальных услуг до покупок у уличных торговцев, осуществляются с помощью QR-кодов и мобильных приложений. Кроме того, студентку впечатлила развитая система общественного транспорта с чистым и быстрым метро, а также междугородние поезда на магнитной подушке, развивающие скорость до 600 км/ч. Еще одним удобством для передвижения по городу оказались арендные мопеды и велосипеды, оснащенные шлемами и ограниченные скоростью в 25 км/ч.

Однако Рената обратила внимание на ряд культурных особенностей, которые могут показаться необычными для европейцев. В частности, ее удивило отсутствие личного пространства в общественных местах, где люди часто стоят вплотную друг к другу, особенно в метро в час пик. Также студентка отметила, что, несмотря на запреты, в Китае нередко курят в неожиданных местах, таких как рестораны или остановки общественного транспорта.

Особое внимание Рената уделила китайскому этикету и отношению к старшим. По ее словам, рис в Китае – это гарнир, а не основное блюдо, его подают отдельно, чтобы смягчить остроту других блюд. Кости и кожуру принято складывать прямо на стол, на специальные тарелки, а выплевывать кости в салфетку считается невежливым. При этом, несмотря на то что в транспорте пожилым людям не всегда уступают место, в китайской культуре глубоко почитают старших, приветствуя их первыми, используя уважительные формы обращения и предлагая за столом лучшие куски, например куриную грудку или голову рыбы. Молодежь также навещает старших родственников в праздники, приносит им подарки.

В Китае не всегда уступают место в транспорте пожилым людям, но это связано с иным восприятием социальных норм. Также в некоторых районах можно увидеть мусор на улицах. Помимо этого, россиянку удивило наличие напольных унитазов во многих общественных туалетах и практика фотографирования иностранцев в небольших городах. Отдельно студентка отметила разнообразие китайской кухни, где каждый регион имеет свои уникальные блюда и особенности.

В России, по данным последней переписи, более 59 тысяч человек владеют китайским языком. Это свидетельствует о растущем интересе к культуре и экономике КНР, а также об эффективности программ обмена и обучения.