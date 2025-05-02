В Китае упростили и расширили программу по возврату НДС туристам

Китайские власти на прошедшей неделе порадовали иностранных гостей, упростив и расширив программу туристического сервиса по возврату НДС при покупке товаров. Новшества предполагают, что российские туристы смогут оформлять tax free прямо в магазине даже на небольшие покупки и тут же моментально получать деньги за налоговый вычет.

По новым правилам на компенсацию НДС можно рассчитывать, потратив от 200 юаней (около 2,3 тыс. руб.) вместо 500, как было прежде. При этом верхний предел для выдачи на руки увеличен вдвое – до покупок на 20 тыс. юаней (225,5 тыс. руб.) за один поход в магазин. Экономия для туристов составит около 11% на широкий ассортимент товаров. Удобно, что подавать заявку можно прямо у прилавка. Деньги будут зачислены на банковскую карту, переведены через мобильный платеж или выданы на руки. Для уверенности, что в кассе tax free будут наличные, россиянам стоит поинтересоваться об этом заранее, так как в Китае широко распространены безналичные расчеты.

Главное – правильно выбрать место для шопинга. В ближайшее время обещано увеличить количество торговых точек со стикером tax free. Магазины с возвратом НДС должны появиться не только в крупных торговых центрах, но и в туристических зонах – на курортах и в отелях, на пешеходных улицах, в культурных заведениях, аэропортах. Самыми посещаемыми иностранными туристами городами в КНР являются Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь и Чунцин.

Торговым заведениям, получившим право на возврат НДС, рекомендовано расширить перечень предлагаемой туристам продукции. В этот список включат китайские потребительские товары и смарт-устройства, предметы нематериального культурного наследия, изделия местных ремесленников и специализированные продукты.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы из России протестировали в аэропорту Пхукета новый зал для организованных групп. Кроме зоны регистрации, там также расположена стойка tax free для компенсации НДС с приобретенных в Таиланде покупок.