«Наши как магнитом тянутся к этой красоте». Блогер описала женщин в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о восторге местных женщин перед русскими мужчинами. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Ершова отметила, что мексиканок привлекает внешность чужеземцев с бледной кожей и светлыми волосами. Женщины даже перекрашивают роскошные темные от природы волосы в светлый цвет. Хотя, по словам россиянки, «полосы блонда» выглядят скорее комично.

В глазах русских туристов же мексиканки особенно прекрасны.

«Наши Вани и Сережи как магнитом тянутся к этой экзотической красоте: пышные девушки в облегающих платьях, губастые, с глазами черными, как ночь, и кофейной кожей», — написала автор.

Ершова посоветовала путешественникам в общении с мексиканками позволить им быть собой и подчеркнуть, что их естественный цвет кожи и волос — «это не минус, а подарок».

Ранее Ершова назвала мужчин в Мексике чемпионами по части страсти. Она отметила, что они не боятся показывать чувства и не скрывают эмоций.