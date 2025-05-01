Китайский турист дал отпор мигранту в Испании и получил аплодисменты

В Барселоне на китайского туриста напал мигрант из арабских стран, пытаясь украсть у него камеру. Однако турист дал отпор нападавшему и задержал его, сообщает «Царьград».

Мужчина сумел обезвредить мигранта, после чего взял его в захват и удерживал до прибытия полиции. В это время туристу аплодировали прохожие, ставшие свидетелями попытки совершить преступление.

Сперва нападавший пытался вырваться, но у него ничего не получилось. Прибывшие полицейские задержали его.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина попытался обокрасть храм, однако упал на выходе из него из-за припадка.