Где в Японии смотреть на цветение глициний

В Японии начался сезон цветения глициний. Посетители города Асикага, расположенного в префектуре Тотиги на острове Хонсю, любуются цветением ярких сиреневых растений, которые выглядят даже волшебнее, чем на самых качественных фотографиях.

© Мир24

Когда в городе темнеет, парк, где цветут растения, превращается в светящуюся сказку. Мягкая иллюминация делает глициниевый лес еще более восхитительным. Ожидается, что цветение продлится до середины месяца, сообщает RT.

Глициния, или вистерия (Wisteria) представительница семейства Бобовые (Papilionaceae). В него входят робиния лжеакация (белая акация), карагана древовидная (желтая акация), фасоль и горох, от декоративных сортов до овощных. Глициния считается традиционным растением японских пейзажных садов. Любование глицинией точно так же вошло в традицию, как любование цветущей сакурой, пионами либо ирисами.

В середине апреля в Аптекарском огороде МГУ расцвела орхидея целогина охряная (Coelogyne ochracea). Этот цветок отличается широким ареалом распространения. Орхидея предпочитает влажные высокогорные леса.