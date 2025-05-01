Туристы с пятилетними паспортами получают французские визы вне очереди

Туристы с биометрическими паспортами опасаются не успеть получить французскую визу под дату вылета из-за того, что консулы сейчас в первую очередь рассматривают документы заявителей с пятилетними паспортами. Они стремятся успеть расправиться с ними до даты икс - как ранее сообщалось, во Франции, где перестали признавать пятилетние паспорта, пограничникам дали добро пускать в страну по документам старого образца только тех иностранцев, кому вклеили визу до 3 мая.

В последние дни из консульства с заядлой периодичностью выходят лишь паспорта-пятилетки:

«Подача была 15 апреля, виза уже выдана», – пишут туристы в соцсетях.

И это не предел:

«Нам еще быстрее сделали – подавали 18 апреля, а сегодня уже получили визу. Тоже пятилетний паспорт».

За этими сообщениями с болью наблюдают те заявители, которые подавались на визу с биометрическим документом:

«Мой с 2 апреля лежит в консульстве, и до сих пор никакого ответа. Вылет 12 мая – мне кажется, из-за 5-летних теперь не успеют».

Некоторые уже опоздали и потеряли билеты:

«Подавалась 3-го числа, самолет вчера улетел. Вдобавок ко всему теперь еще и не могу вернуть паспорт, чтобы перестроить планы».

За последние две недели визы в десятилетние паспорта в основном получали только те туристы, которые подавались совместно с другим человеком со старым удостоверением личности.

Однако упрекнуть консулов в чем-то сложно. На официальном сайте дипмиссии написано, что рассмотрение документов может занимать до 45 дней. И в этот отрезок французские дипломаты пока что абсолютно укладываются.

Ранее TourDom.ru писал, что в системе онлайн-записи французского визового центра VFS Global появилось больше отказных слотов на подачу документов. Их возвращают обладатели пятилетних паспортов, которых теперь не принимают.