Израиль и Вьетнам возобновляют прямые перелеты в Россию

Сегодня Израиль возобновил прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Москвой. Национальный авиаперевозчик El Al запустил рейсы, приостановленные в декабре прошлого года. Всего между Москвой и Тель-Авивом от авиаперевозчика будет курсировать семь рейсов в неделю. Минимальная цена билета туда-обратно без багажа — 72 тысячи рублей. Это не единственный прямой рейс между двумя странами, летают также российские авиакомпании Red Wings и «Азимут» из Москвы и Сочи. Комментирует генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

Артур Мурадян генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма

« С точки зрения возвращения национального перевозчика, я бы сказал, что этот фактор расширяет стыковочные возможности российских путешественников, здесь надо быть очень четким в понимании того, что реализовывать комплексный туристический продукт в Израиль по-прежнему запрещено, мы надеемся, что учетом возобновления полетов и умеренной деэскалации, которая происходит на базе израильско-палестинского конфликта, что Минэкономразвития совместно с МИД смогут пересмотреть, тогда туроператоры смогут формировать продукт. При этом действительно путешественники могут самостоятельно теперь выбирать путешествовать в Израиль не только российскими перевозчиками, несмотря на то что они дешевле, спрос на перевозку со стороны «Эль Аля» был, присутствовал, и многие туристы с Ближнего Востока, из Израиля в Россию предпочитают путешествовать национальными перевозчиками, на то есть факторы бонусной составляющей, которая доступна пассажирам, часто летающим у конкретного перевозчика. Плюс факторов полетов именно «Боинга» для многих тоже имеет значение. Если же говорить о формировании турпродукта, то туроператоры турпродукт не формируют, но никто не запрещает реализовывать отдельные элементы такие, как гостиницы или перевозка, значит, туротрасль получает дополнительное окно возможностей, пусть и не в полном объеме, пусть и не в формате фрахта целых воздушных судов, которые бы удешевляли стоимость совокупную турпродукта, но при этом будут востребованы. Это можно отметить как позитивный шаг к тому, что авиасообщение налаживается, угрозы, которые себе видел израильский перевозчик, сейчас признаны не столь значимыми, а значит, мы видим, что турпоток туда будет расти».

Помимо Израиля возобновить прямое авиасообщение в Россию планирует Вьетнам. Национальный перевозчик Vietnam Airlines запускает полеты с 8 мая. Рейсы будут совершаться из аэропорта Шереметьево в столицу Вьетнама Ханой дважды в неделю. В Российском союзе туринсдустрии допустили, что благодаря появлению прямой чартерной регулярной перевозки, турпоток во Вьетнам по итогам года может вырасти втрое.