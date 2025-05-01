Граждане Туниса столкнулись с резким ростом цен на отдых

С приближением летнего сезона сектор отдыха и туризма в Тунисе сталкивается с растущим давлением. Резкий скачок цен на транспорт, проживание и базовые услуги увеличивает финансовую нагрузку на семьи и угрожает доступности отпуска на морском побережье для многих граждан североафриканской республики.

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По словам Лотфи Риахи, главы "Тунисской организации по информированию потребителей" (OTIC), "стоимость отдыха выросла на 30% по сравнению с прошлым годом", что усугубляет социальное неравенство.

Как рассказал руководитель OTIC тунисскому информационному порталу Tunisie Numerique, ключевым фактором инфляции стал рост цен на такси. Этот вид транспорта, часто необходимый для поездок на общественные пляжи или в туристические зоны, становится недоступным для малообеспеченных семей.

Одновременно стоимость отелей, продолжил Риахи, "значительно превышает финансовые возможности среднего тунисца". В результате многие граждане отказываются от летнего отдыха или берут потребительские кредиты с высокими процентными ставками, увеличивая риск роста долговой нагрузки, добавил он.

На этом фоне общественные активисты призывают развивать доступные альтернативы. Локальные инициативы, отдых вблизи дома или бесплатные культурные мероприятия могут стать выходом, позволяющим сохранить право на отдых без ущерба для семейного бюджета.

Перед государством и бизнесом стоит двойная задача: восстановить туристическую отрасль, ключевой сектор экономики страны, который сильно пострадал в период пандемии Covid-19, а также обеспечить социальную справедливость. В условиях, когда каждая потраченная семьями монета имеет значение, поиск компромиссов становится критически важным.

Лето 2025 года может стать переломным моментом для Туниса, где экономическое давление сталкивается с необходимостью сделать отдых доступнее. От предлагаемых мер зависит, смогут ли власти снизить нагрузку на граждан и одновременно поддержать туристическую отрасль.

Стоит отметить, что о назревшей необходимости реформирования сектора туризма неоднократно заявлял президент Туниса Каис Сайед. Глава государства, в частности, указывал на то, что политика республики на указанном направлении не претерпевала серьезных изменений с 1960-х годов.

Тунисский лидер настаивал на важности разнообразия индустрии отдыха, необходимости развития культурного, спортивного, оздоровительного и делового туризма, "не ограничиваясь пляжами и солнцем".

Отдельную озабоченность Сайед высказал относительно доступности сферы туризма для граждан Туниса. Он констатировал, что иностранные гости платят гораздо меньше, чем тунисцы, за те же услуги (стоимость бронирования номера в отеле для иностранца и тунисца может отличаться более чем в два раза - прим. "РГ").

Кроме того, президент Туниса раскритиковал некоторые аспекты приема туристов, такие как танцы и пение, считая, что это противоречит достоинству тунисцев и не должно происходить в общественных местах. Он предположил, что, если такая практика связана с частным бизнесом, она должна осуществляться в частных помещениях, а не в общественных.