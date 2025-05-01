Эксперт ответил, безопасна ли Индия для туристов

Несмотря на неспокойную обстановку на границе с Пакистаном, Индия остается популярной у туристов. Опасности можно избежать, если выбирать для поездки регионы вдали от границы. Такое мнение в беседе со СМИ2 выразил эксперт в области устойчивого туризма Экоцентра «Заповедники» Александр Железняк.

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«Туристам точно стоит покинуть приграничные районы с Пакистаном, где могут произойти столкновения», — предупреждает Железняк.

При этом Индия остается востребованным направлением для туризма с большим количеством популярных мест. Поэтому если маршрут путешествия проходит в другом регионе страны, эксперт советует не переживать.

«Многие СМИ говорят о том, что это конфликт ядерных держав и все может дойти до войны на уничтожение и нужно бежать подальше от региона. Уверен, что очередной конфликт Индии и Пакистана останется очень локальным, а ядерное оружие останется сдерживающим фактором, как уже бывало между этими странами», — резюмировал Железняк.

Как сообщал «ГлагоL», 22 апреля группа вооруженных боевиков атаковала туристов в городе Пахалгам, расположенном в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир. Это спорная территория: сейчас она находится под контролем Индии, но на нее долгое время претендовал и Пакистан. Жертвами теракта стали 26 человек — 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Индийские разведывательные службы обнаружили доказательства причастности пакистанской Межведомственной разведки (ISI) к атаке террористов из группировки «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в РФ) в Пахалгаме.

Индия объявила о высылке пакистанских военных атташе, приостановила действие Договора о водах Инда и закрыла наземный транзитный пункт Аттари. Помимо этого, Индия приостановила выдачу виз гражданам Пакистана. Пакистан ввел ответные ограничительные меры: остановил торговлю с Индией, закрыл для страны свое воздушное пространство, остановил выдачу виз.