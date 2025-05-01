Составлен топ опасностей при отдыхе за границей

В Роспотребнадзоре составили топ-3 опасностей при отдыхе за границей
По словам экспертов, в поездках возрастает угроза инфекционных и паразитарных заболеваний. Чаще всего они передаются через сырую воду, недостаточно обработанные продукты питания и укусы насекомых.
В ведомстве напомнили несколько простых правил защиты:
- Соблюдайте правила личной гигиены. Особенно важно тщательно мыть руки.
- Используйте бутилированную воду. Причем не только для питья, но и при гигиенических процедурах.
- Избегайте употребление продуктов из уличных лавок. Важно следить за термической обработкой мяса и рыбы.
- Не стоит есть нарезанные свежие овощи и фрукты, если вы не уверены в их безопасности. Также следует воздержаться ото льда в напитках, приготовленного из сырой воды.
- Будьте осторожны при контакте с животными.
- Стоит применять репелленты и устанавливать противомоскитные сетки, особенно в странах с высоким риском заражения малярией.
- Не забывайте консультироваться с врачом о необходимости прививок перед поездкой.
- Туристам в жарких странах стоит носить легкую и натуральную одежду. Также важно надевать летний головной убор, пользоваться средствами от загара и пить больше жидкости.
- Выбирайте гостиницы с централизованным водоснабжением и канализацией.
- Если после возвращения из поездки ухудшилось здоровье, необходимо срочно обратиться к врачу.
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