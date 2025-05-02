Туристы столкнулись с трудностями на китайской границе

Туристы из Приморья, которые на майские праздники решили отправиться в приграничные города Китая, простояли много часов на границе. Необычайно долгие очереди связаны с большим числом желающих отдохнуть в КНР.

«Мы выехали в 9 утра из приморского села, а заселились в отель только вечером. На русской границе нас долго «мурыжили», при этом китайскую прошли быстро», – рассказала туристка из Приморья, которая на майские праздники отправилась в Мишань.

Как пишет Primpress, туристы жалуются на организацию поездок и долгие проверки на границе. Проволочки связаны с тем, что на майские праздники в Китай решило поехать слишком много туристов.