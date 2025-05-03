Туризм по-индийски: что пугает и удивляет россиян на Индостане

Свердловчане Наталья и Сергей Очинян уже более 15 лет подолгу путешествуют по Индии. Они поделились своими наблюдениями о том, как организован внутренний туризм в самой многочисленной стране мира, какие особенности имеет, как за последние годы у индийцев изменилось отношение к отдыху внутри страны. Об этом, а также о туристических возможностях, которые открываются россиянину на полуострове Индостан, – в материале ФедералПресс.

Индийские пилигримы

Индийцы активно путешествуют по собственной стране, но, в отличие от россиян, например, большинство из них делает это с религиозными или паломническими целями. В Индии огромное количество храмов, памятников богам и святых мест, здесь представлены почти все мировые религии. Учитывая набожность местного населения, духовные достопримечательности пользуются круглогодичным вниманием, причем не только у местного населения, но и у туристов из других стран.

«В храм, куда идут паломники, может попасть любой турист. Его, может быть, не пустят в сакральную часть, куда пускают только местных верующих, представителей соответствующей религии, но посмотреть территорию вокруг храма, полюбоваться барельефами, скульптурами можно без проблем», – рассказывает Сергей.

Самым многочисленным за последние годы в Индии стал фестиваль Кумбха Мела, или Праздник кувшина, проходивший в этом году с 13 января по 26 февраля в трех городах Индии. Центральным местом паломничества индуистов стал город Праяградж, где верующие совершали омовения в священном месте Тривени Сангам: там происходит слияние трех рек – Ганга, Ямуны и воображаемой мифической Сарасвати. Так вот, количество желающих очиститься от грехов и окунуться в воду в этом году составило, по разным оценкам, от 400 до 620 млн человек.

Средства размещения

Для размещения такого гигантского числа людей требуется и соответствующее количество гостиниц. По словам наших земляков, места для ночлега в Индии найдутся для всех категорий населения: от дорогостоящих отелей и апартаментов до ночлежек и хостелов с минимумом удобств.

Еще одной важной особенностью путешествий индийцев является их сплоченность. Едут в путешествие большими семьями, могут даже брать с собой соседей и компанией из 10–12 человек отправиться в вояж.

В Индии семейный номер в отеле может представлять сдвинутые между собой несколько кроватей для размещения многочисленной родни.

У многие наших соотечественников при посещении индийских отелей и гостиниц возникают претензии относительно внешнего вида номеров: есть плесень или отвалившаяся штукатурка в санузлах, поломанная мебель или неисправная сантехника. Как поясняют путешественники Очинян, это не показатель плохого отношения или неуважения к туристам, это особенность менталитета индийцев.

«Важно понять и правильно относиться к таким мелочам. Это не потому, что к вам в этой стране плохо относятся. Просто индийцы воспринимают жизнь по-другому. Они живут в вечности. Для них небольшие погрешности сервиса – это минутная ерунда, и обращать внимание на эти мелочи они не считают нужным», – рассказывает Наталья Очинян.

Транспорт

В Индии довольно разветвленная сеть железных дорог и местные жители часто путешествуют на поезде. Этот вид транспорта также доступен для людей с разным достатком. Например, за полторы тысячи рублей можно занять вполне приличное место в купе, за 500 рублей можно приобрести место в плацкартном вагоне с кондиционером, а за минимальную стоимость вы купите входной билет, и уж там как повезет: где успеете прилечь – то ваше.

Внутренние авиарейсы Индии тоже могут быть вполне доступны, если предполагают дополнительную промежуточную остановку. В это время пассажиры не выходят из самолета, а на борт садятся новые путешественники, и уже после этого воздушное судно долетает до конечного пункта.

«Это очень удешевляет перелет и повышает спрос за счет привлечения новых пассажиров. Кому неудобно – покупают билеты на прямы рейсы», – рассказывает Сергей Очинян.

Еще один вид транспорта, которого нет в России, довольно распространен в Индии – это слипербасы: автобусы, у которых вместо сидений лежачие места. В основном им пользуются для ночных переездов.

«Транспорт для сильных духом, это скорее аттракцион. Не все могут уснуть во время такой поездки», – отметил Сергей.

Государственная политика Индии в сфере туризма

Около 15 лет назад государственные власти Индии провозгласили новую политику в сфере внутреннего туризма. Они призвали граждан активно путешествовать по стране, посещая многочисленные достопримечательности, памятники старины, открывая уникальные природные ландшафты и живописные уголки. Реклама внутреннего туризма активно распространялась по телевидению. Поначалу индийцы скептически отнеслись к той инициативе.

«Жителям этой экзотической страны трудно понять, зачем надо платить деньги, чтобы ехать на побережье и мучиться от жары на пляже, а приехав туда, снова платить, но уже за зонтик от солнца на этом пляже», – рассказывает Наталья Очинян.

Сейчас ситуация немного меняется. Например, на курорте Ковалам на берегу Индийского океана все чаще можно встретить путешественников-индийцев, поэтому более-менее приличные апартаменты забронировать в сезон с каждым годом становится сложнее. Хотя пляжный отдых – это по-прежнему экзотика для большинства жителей полуострова: купаться на море или в океане здесь не принято.

Страна, которая не перестает удивлять

Если говорить о въездном туризме, то главная проблема приезжающих в Индию туристов, по мнению супругов Очинян, состоит в том, что они боятся этой страны и стараются всячески отгородиться от нее.

«Да, с одной стороны, там много бедных, неопрятных людей, пахнет нечистотами и грязно. С другой – это бескрайний источник духовности, безусловно, превосходящий европейскую цивилизацию. Эта страна подарит вам бесценную эмоцию – удивление, причем начиная с трапа самолета», – подчеркивает Сергей.

«Индия принимает тебя таким, какой ты есть. И здесь вы действительно можете раскрыться. Здесь вас примут любым, без каких-либо шаблонов и условностей, и это освобождает, дает ощущение внутренней свободы, и это очень ценно», – добавляет Наталья.

От снежных вершин Гималаев на севере до тропических джунглей на юге Индия поражает своим многообразием природных красот и величием храмовых комплексов, памятников архитектуры вроде Тадж-Махала, храма Лотоса или храма богини Минакши в Мадурае. Удивительная атмосфера древней цивилизации ощущается в каждом уголке страны, например в Каньякумари – в месте слияния вод трех морей: Индийского океана, Аравийского моря и Бенгальского залива. Для многих путешественников Индия становится неотъемлемой частью сердца, притягивая своими впечатлениями и оставляя желание возвращаться туда снова и снова.