Подорожает ли отдых в Абхазии

С 1 мая 2025 года россияне смогут напрямую летать в Абхазию. По оценкам экспертов, в среднем отдых в республике этим летом обойдется в 60–65 тыс. рублей — по сравнению с прошлым годом стоимость выросла на 10%. Будут ли расти цены дальше и по каким показателям Абхазия обгоняет Турцию — в материале «Газеты.Ru».

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С 1 мая 2025 года Россия официально возобновляет прямое авиасообщение с Абхазией после более чем 30-летнего перерыва. Первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Москва (Внуково) — Сухум запланирован на 1 мая, с вылетом в 14:30 и прибытием в 18:00 по местному времени.

С 3 мая рейсы будут выполняться еженедельно по субботам, а с 6 мая к полетной программе присоединится авиакомпания «Икар», которая начнет рейсы из Нижнего Новгорода. Также авиакомпания NordStar получила разрешение на выполнение до трех рейсов в неделю из Красноярска в Сухум. В перспективе планируется расширение маршрутной сети, включая рейсы из Санкт-Петербурга, городов Урала, Сибири, Поволжья и юга России.

Билет на прямой рейс Москва — Сухум на одного человека в одну сторону стоит минимум 13 тыс. рублей (включены 10 кг багажа и 5 кг ручной клади). Тарифы «Оптимум» и «Премиум» стоят 17,5 тыс. рублей и 29 тыс. рублей соответственно. Авиабилеты из Нижнего Новгорода в Сухум также обойдутся минимум в 13 тыс. рублей.

В Абхазию можно въехать по внутреннему паспорту РФ или российскому загранпаспорту, в стране можно подключить российский роуминг, доступны сим-карты для отдыхающих, есть интернет, но местами он работает слабо. Поэтому, помимо банковских карт «Мир» российских банков, нужен запас наличных. Официальная валюта Абхазии — российский рубль. Расплатиться рублями можно везде: в магазинах и кафе, в такси и общественном транспорте.

Спрос на отдых в Абхазии вырос

В пресс-службе «Яндекс. Путешествий» рассказали «Газете.Ru», что интерес к авиабилетам в Абхазию вырос на 30% в связи с новостями об открытии аэропорта в Сухуме.

«Абхазия стабильно входит в число наиболее популярных туристических направлений среди россиян. Это обусловлено живописной природой местных курортов, доступностью отдыха. Также преимуществами Абхазии как туристического направления для россиян являются отсутствие языкового барьера и безвизовый режим. Ожидается, что с запуском регулярных авиарейсов в Абхазию поток туристов увеличится. Интерес к авиабилетам в Абхазию, судя по поисковым запросам, вырос на 30%», — сообщили в пресс-службе.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», Абхазия входит в топ-10 самых востребованных зарубежных направлений на майские праздники, занимая 9 место.

«Темпы бронирований находятся на уровне прошлого года. Мы ожидаем, что спрос на курорты республики вырастет после широкого анонсирования продажи билетов на прямые авиарейсы. На это лето Абхазия стала абсолютным лидером среди зарубежных пляжных направлений по числу бронирований, опережая турецкие курорты. На республику приходится каждое десятое бронирование в объектах размещения за границей», — отметили в пресс-службе «Островка».

Абхазия всегда была популярным направлением для отдыха россиян, но открытие аэропорта не успеет оказать существенное влияние на турпоток в 2025 году, пояснил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Абхазия была популярна у россиян раньше и будет популярна после открытия аэропорта в Сухуме. В 2025 году аэропорт не успеет оказать существенное влияние на турпоток. 95% туристов прилетают на отдых в Абхазию на самолете через аэропорт Адлера. Там более широкая география полетов. Кроме того, билеты в Сухум начали продаваться только на прошлой неделе. Все это время туристы покупали билеты в Адлер. Поэтому открытие аэропорта в Сухуме повлияет на турпоток, скорее всего, в 2026 году», — отметил Ромашкин.

Какой бюджет на отдых нужен

Россияне уже активно бронируют размещения в абхазских отелях и гостевых домах. Представитель «Гранд Отеля Абхазия» сказала «Газете.Ru», что россияне на это лето забронировали все номера в отеле. В гостевом доме «Абхазия» «Газете.Ru» заявили, что ожидают бронирований от россиян, и отметили, что в прошлом году граждане РФ начали звонить с февраля, но в этом году активность пока низкая. По словам Ромашкина, россияне забронировали половину всех отелей и гостиничных домов республики на это лето.

Владелица гостевого дома «У Асиды» Асида сказала «Газете.Ru», что в 2025 году число россиян, отдыхающих в Абхазии, заметно увеличилось.

«Очень поднялось количество бронирующих отдых в Абхазии этим летом. Очень много желающих уже обращаются, заказывают жилье, это нас, конечно, очень радует. И до этого мы были тоже очень довольны бронированиями россиян», — отметила Асида.

Вице-президент АТОР уточнил, что стоимость суток пребывания в местах размещения в Абхазии этим летом составляет в среднем 4 тыс. рублей (+10% за год), а средняя продолжительность отдыха — 10 дней. Россияне бронируют отдых в Абхазии за 30–40 дней до поездки, уточнил эксперт. Он добавил, что в среднем россиянам на отдых в Абхазии нужен бюджет в 60–65 тыс. рублей (перелет + размещение).

В майские выходные (1–11 мая) средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Абхазии составляет 5 тыс. рублей — на 11% выше, чем в прошлом году, рассказали в пресс-службе «Островка». На сезон средняя стоимость ночи насчитывает 6,4 тыс. рублей — на 5% выше, чем в прошлом году, уточнили в пресс-службе.

«60–65 тыс. рублей стоит 10-дневный отдых на взрослого, на детей подешевле, есть разные скидки. Шаги в направлении оплаты картами делаются, но пока распространенность карточных платежей ниже, чем соседние модули. Надо рассчитывать на то, что при себе должен быть какой-то небольшой запас наличных денег. Ну и если в отеле "все включено", то, наверное, деньги мало где потребуют», — уточнил Ромашкин.

Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова сказала «Газете.Ru», что в абхазских отелях средней категории средняя цена номера составляет около 3,5 тыс. рублей за ночь, а пакетные предложения «все включено» стартуют от 9,5 тыс. рублей за 5–7 ночей в июне, доходя до 20 тыс. рублей в пик сезона. В пресс-службе «Яндекс.Путешествий» добавили, что в среднем стоит закладывать 8 тыс. рублей на ночь размещения в Абхазии.

«В то же время в сравнении с традиционными южными направлениями России отдых в Абхазии по-прежнему останется относительно бюджетным вариантом», — отметила Казова.

По словам Ромашкина, отдых в Абхазии на 15% дешевле, чем в Сочи.

«И сезон в Абхазии длится дольше, чем в Сочи. Если в Сочи обычно купаются в конце мая–начале июня, то в Абхазии 10 мая начнется купальный сезон и заканчивается он позже на месяц», — подчеркнул он.

Асида отметила, что в Абхазии есть банкоматы некоторых банков России.

«Также можно наличными оплачивать товары и услуги везде, включая кафе и рестораны. На центральном рынке, конечно, наличка нужна, а в маркетах можно расплачиваться картами», — отметила Асида.

Вырастут ли цены

Россиянам стоит рассчитывать, что, скорее всего, отдых в Абхазии уже вряд ли подорожает, но некоторые гостиничные дома и отели могут скорректировать цены в пик сезона — в июле–августе. Ромашкин считает, что цены на размещение вряд ли будут еще повышаться, однако экономисты не исключили такой сценарий.

«Отели формируют цены еще зимой. Соответственно, те продажи, которые были, которые будут, они идут примерно 10%-ым ростом к прошлому году. Авиабилеты тоже прибавили 10%», — сказал Ромашкин.

Казова заявила «Газете.Ru», что открытие регулярного авиасообщения обычно сопровождается конкуренцией между перевозчиками, что стабилизирует цены на начальном этапе.

«Однако в разгар сезона — в июле–августе — традиционный рост спроса может привести к удорожанию билетов, особенно при ограниченном количестве рейсов, на 20–30%. По прогнозам Абхазии, турпоток из России в 2025 году вырастет на 20% по сравнению с предыдущим годом. Новые прямые рейсы из Москвы сделают страну более доступной, а отсутствие визовых формальностей — привлекательной для широкого круга путешественников», — заключила Казова.

Асида исключила рост цен на отдых в Абхазии к лету.

«Сумма по сравнению с прошлым годом, я уверена, не поднимется. Если даже какие-то будут повышения, они будут незначительные. Но это то, что касается частного сектора. Отели, конечно, могут увеличить цены на 5–10%», — сказала она.

Ромашкин назвал отдых в Абхазии в 2025 году довольно безопасным.

«Отдыхать в Абхазии сейчас вполне безопасно, если брать объективные показатели. Абхазия не более опасна, чем наши курорты. Понятно, что, когда в одно место собирается огромная масса людей, возникают какие-то проблемы, возможны разные ситуации, но это не больше, чем в соседнем Сочи», — заключил он.

По словам Асиды, отдых в Абхазии всегда был безопасен для гостей.