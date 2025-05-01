Варламов* рассказал, что его напугало в метро Нью-Йорка

Блогер Илья Варламов* (признан в РФ иностранным агентом) испытал страх, находясь в метро Нью-Йорка во время съемок нового видео. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«В моем вагоне было 15 человек, из них людей, рядом с которыми мне было не страшно, было пять. Остальные — это или какие-то бездомные с разной степенью ментальных отклонений, либо какого-то полубандитского вида ребята с татухами на лице», — сказал блогер.

Варламов* добавил, что во время поездки в метро он вытащил из своего оборудования все карты памяти. По его словам, это было необходимо на случай, если технику украдут. Таким образом, весь отснятый материал сохранится. При этом блогер поступает так только в опасных ситуациях, подчеркнул Варламов*.

Блогер Варламов рассказал, что заплатил €500 за осмотр врача в Европе

В ноябре прошлого года Варламов* посетил Боливию и заявил, что больше никогда туда не поедет. Блогер рассказал, что в этой стране часто воруют. Помимо этого, там много коррупции и домашнего насилия. Он назвал Боливию одной из беднейших стран континента.

Ранее трое мужчин угнали поезд в нью-йоркском метро и сняли поездку на видео.

*признан в РФ иностранным агентом.