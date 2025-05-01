Из Сочи в Сухум отправился первый электропоезд

Сегодня со станции "Имеретинский курорт" в Сочи в свой первый рейс отправился электропоезд "Диоскурия", следующий до Сухума. Корреспондент "РГ" приехала за два часа до отправления, чтобы пообщаться с организаторами и пассажирами.

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Красочный состав заметен издалека. Снаружи вагоны украшены колоритными изображениями, выполненные российскими и абхазскими художниками и посвященные традициям и достопримечательностям Абхазии. К слову, их выбрали из 300 работ детей соседней республики. Интерьеры вагонов дополняют фотографии, картины и рисунки участников конкурса "Грани творчества".

Название поезда выбрано не случайно. Диоскурия - это город, построенный древними греками тысячи лет назад на Черноморском побережье Кавказа, где сейчас находится Сухум. Со временем землетрясения и тектонические сдвиги изменили рельеф побережья, и часть города ушла под воду. Сегодня его развалины находятся на дне Сухумской бухты.

По словам заместителя гендиректора РЖД Ивана Колесникова, электропоезда "Диоскурия" № 925/926 и № 929/930 будут отправляться дважды в день - в 10.35 и 20.25, а из Сухума в 5.40 и 16.20. Время в пути - примерно 3,5 часа. Стоимость билета на весь маршрут составляет 360 рублей.

"В пути они будут делать остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия)", - отметил он.

На этом маршруте задействован современный российский четырехвагонный состав ЭП2ДМ с использованием новейших отечественных технологий, оборудования и материалов, который отличают повышенный уровень комфорта.

В нем есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники, крепления для инвалидных колясок и велосипедов. К слову, такие составы Челябинского завода курсируют в столице и соседних регионах, но впервые запущен на южном направлении.

"Я очень рада, что наконец запустили электропоезд до Сухума. Почти за два часа стоянки состава можно успеть прогуляться до приморской набережной или дойти до местного рынка", - поделилась мнением первая пассажирка Светлана Завадская.

Сегодняшних гостей во время пути будет развлекать танцевальная группа "Горцы" с музыкальным сопровождением. Участники в национальных костюмах сыграют на гармони, барабане и трещотках под зажигательные танцы. Свое мастерство они продемонстрировали прямо на перроне перед отправлением поезда.

Кроме них, пассажиров будет развлекать Eliz театр с адаптированной постановкой "Счастье там, где не ждали" по мотивам советских песен, таких как "Вагончик тронется", "Проснись и пой", "Хорошее настроение" и других.

Напомним, тестовый рейс из Сочи в Сухум запустили 27 февраля.