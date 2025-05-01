На каких пляжах Европы легче всего познакомиться с девушкой

Пока в России к пляжному сезону люди только готовятся, европейцы заполонили места отдыха у воды с начала весны. Российский тревел-блогер TrueStory Travel объехал несколько западных стран, посетил их пляжи и рассказал о том, как там проводят время местные жители. Его впечатления собрала «Лента.ру».

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На пляжах Нидерландов отдыхают «шикарные блондинки» и мигранты

Россиянин города Зандворт некоторые девушки «отрываются по полной», а другие — ведут себя прилично. Но в целом публика там очень разнообразная.

«Среди местного населения есть как коренные голландки — шикарные блондинки с голубыми глазами, так и мигрантки — уроженки южных стран. Пока одни не стесняются демонстрировать свою красоту — купаются и загорают в малюсеньких купальниках, другие проводят время на пляже под паранджой», — автор блога TrueStory Travel.

Путешественник также обратил внимание, что на пляже Зандворта не было девушек, загорающих топлес, в отличие от соседней Германии.

Развлекались гостьи пляжа тоже по-разному: многие играли во фрисби, другие совмещали отдых с распитием пива. Но все они, по словам автора блога, были очень общительными и при виде камеры сразу же начинали позировать и «заигрывать».

«С ними можно очень легко познакомиться — достаточно направить на них камеру. Шучу, конечно, но а если серьезно, то завязать разговор с местными девушками действительно очень легко. Хотя есть нюанс — не все они хорошо говорят на английском, а понять голландский язык — это та еще задачка», — предупредил россиянин.

Девушки на пляжах Испании «ничего не стыдятся»

Популярное выражение «испанский стыд» — вовсе не про посетительниц пляжей этой европейской страны. Как заметил автор тревел-блога, местные красавицы «точно ничего не стыдятся».

По словам россиянина, большинство испанок на пляже в городе Торревьеха, который он посетил, были с татуировками.

«Причем степень "татуированности" была очень разная — от небольшого цветочка на запястье и до здоровенных татух чуть ли не во всю спину. Это присуще и местной молодежи, и уже старшему поколению», — удивился он.

Путешественник также обратил внимание, что испанки даже за пределами пляжа свободно разгуливают в купальниках.

«Я привык, что на наших курортах так не принято. Если девушка покидает пляж, то всегда переодевается в уличную одежду или хотя бы накидывает парео», — отметил россиянин.

Кроме того, автор рассказал, что местные девушки любят загорать топлес — в Испании это разрешено даже на многих общественных пляжах.

«Иной раз зрелище открывается... любопытное, скажем так. Как и в случае с татуировками, подобным "натуральным загаром" занимаются представительницы всех возрастов — и молодые девушки, и дамы 70 плюс. Говорю же, "испанский стыд", — это не про испанцев», — автор блога TrueStory Travel.

Английские пляжи «переполнены красотками»

Несмотря на суровый климат Великобритании, местные девушки очень любят загорать. Поэтому английские пляжи, как подчеркнул россиянин, переполнены различными красотками.

Соотечественник привел в пример песчаный пляж в городе Борнмут, расположенный на берегу Ла-Манша, где ему посчастливилось побывать. Его посетительницы в большинстве своем были невысокими и коренастыми — с широкими плечами и бедрами. Стройных девушек, по словам автора, было значительно меньше.

Помимо этого, он обратил внимание, что в пляжных нарядах жительницы Туманного Альбиона отдают предпочтение «спокойным» как по форме, так и по цветам моделям.

«Были и девушки, которые явно хотели внимания. Но тут надо отдать англичанкам должное — те, кто решался надеть бикини, имели вполне хорошие фигуры», — автор блога TrueStory Travel.

Путешественник также рассказал, что выглядеть не вызывающе и соблюдать пляжный дресс-код привыкли не только молодые англичанки, но и женщины за 50.

«Кстати, обратил внимание, что англичане в возрасте все больше напоминают мне наших отдыхающих. Дамы ходят в широченных соломенных шляпах, а местные мужики — в кепках капитана», — удивился он.

Девушки на пляжах Польши «не следят за внешним видом»

Польские девушки, по словам блогера, в выборе досуга совсем непривередливые.

«Деревенский пляж, жареная сосиска и бутылка пива — это то, что нужно для хорошего отдыха», — добавил он.

Автор блога побывал на пляже у Балтийского моря и заметил, что девушки там собрались «самые обычные».

«Я обратил внимание, что тут никто особо не следит за своим внешним видом — самые обычные купальники, самые обычные прически», — автор блога TrueStory Travel.

Путешественник сравнил польский пляж с российским и подчеркнул, что на черноморском побережье ситуация совсем другая. Там многие девушки перед походом к морю наводят марафет: красятся и надевают свои лучшие купальники.

«Идешь по пляжу в Сочи, и каждая вторая девушка — как фотомодель. В Польше такого нет даже близко», — посетовал россиянин.

Чтобы познакомиться с деревенскими девушками на этом пляже, можно просто подойти к ним и предложить выпить пива и поесть сосисок, добавил автор.