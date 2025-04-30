Во французских визовых центрах появилось больше мест для подачи документов

В системах онлайн-записи визового центра Франции VFS Global стало появляться больше отказных слотов на ближайшие весенние даты и начало лета. Их туристы бронировали еще месяц-полтора назад. Но теперь некоторым вынужденно приходится отказываться от записей из-за нежелания французов признавать российские пятилетние загранпаспорта – ВЦ европейской страны не принимает их с прошлой недели.

Как утверждают в визовых агентствах, это наблюдается на протяжении последних дней все активнее. Чаще всего подгружаются места в Москве, но и в других городах тоже появляются варианты. Однако долго они не залеживаются – быстро находятся новые хозяева.

Напомним, что на текущий момент в среднем с подачи документов до выхода паспорта из консульства проходит порядка месяца. Сегодня паспорта активно получали те, кто подавался в первых числах апреля.

Что касается доступных слотов (кроме редких отказных), то в Москве их нет – все июньские места заняты. В ближайшем будущем должны добавить в онлайн-систему места в июле. В Петербурге еще есть ограниченное количество записей на первый летний месяц. Посетить ВЦ можно не раньше 16 июня.

Ранее TourDom.ru писал, что консульство Франции в Москве подтвердило ограничение для россиян с пятилетними загранпаспортами.