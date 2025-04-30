В Санье примут меры по повышению качества туруслуг

Город Санья на Хайнане примет 128 мер по повышению качества туристических услуг
Власти ведущего китайского курорта Санья на побережье южной провинции Хайнань разработали 128 мер для повышения качества туристических услуг. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря администрации города Се Ифа.
"В связи с тем, что в провинции проводится год по повышению качества туристических услуг, были выдвинуты 128 конкретных [стимулирующих] мер", - заявил он на пресс-конференции в преддверии общенациональных выходных по случаю Дня трудящегося.
Как уточнил чиновник, указанные преобразования, в частности, касаются оптимизации системы кредитного рейтинга, улучшения работы сферы транспорта и условий гигиены, а также ускоренного рассмотрения жалоб, возникающих у отдыхающих.
По словам Се Ифа, компетентные органы ведут набор 100 контролеров, которые займутся оценкой туристической среды Саньи.
"Заявки уже подали более ста человек, в том числе 10 иностранцев из разных государств", - добавил он.
Комплексные меры широкого охвата
Как сообщила газета "Санья жибао", новые меры уже вступили в силу. Они затронули беспошлинную торговлю, работу туристических достопримечательностей, ресторанный бизнес, лизинг автотранспорта и сферу дайвинга.
Например, в ведущем дьюти-фри Саньи организованы регулярные мероприятия по обучению сотрудников этикету обслуживания. Работники помогают покупателям зарегистрироваться, рассчитать и получить более значительные скидки. В очном формате и в онлайн-режиме осуществляется управление запасами на складах, в режиме реального времени идет синхронизация цен и торговых акций. На стандартные вопросы клиентов круглосуточно ответит робот-автоответчик.
Если у потребителей возникают жалобы, магазин сможет рассмотреть их за 12 часов, а в особо срочных случаях - в течение часа. Таким образом максимально эффективно обеспечиваются права и интересы покупателей.
В соответствии с новыми мерами в наиболее оживленные сезоны туристам могут предложить особый сервис. Например, на знаменитом среди дайверов КНР островке Учжичжоу в Южно-Китайском море, который административно относится к Санье, отдыхающие смогут получить бесплатные горячие и прохладительные напитки, а дети и пожилые люди - вечерние туристические пайки. Профессиональная подготовка коснется персонала всех уровней, чтобы "забота о гостях проявлялась в малейших мелочах". Особое внимание будет уделяться квалификации гидов и таким интересным мероприятиям, как высаживание под руководством опытных инструкторов кораллов на память.
Ожидается, что к усилиям правительства и компаний-операторов присоединятся отраслевые ассоциации, которые позволят обеспечить эффект "многосторонней синергии". Цель программы - помочь каждому туристу получить незабываемые впечатления от посещения Саньи.
Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. По официальной оценке, в 2024 году его валовый продукт превысил 100 млрд юаней (около $14 млрд), увеличившись на 5%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых.