Туристы пожаловались на загрязнения на пляжах Фуджейры

На некоторых пляжах в Фуджейре, где в последние дни фиксируются загрязнения, туристам предлагают очистить кожу от нефтепродуктов детским маслом «Джонсонс Беби». Об этом сообщила россиянка, которая отдыхает в отеле Radisson Blu Resort:

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«Оно прекрасно все оттирает, если уж испачкался».

В других гостиницах о волшебной силе детского масла, видимо, не знают, поэтому туристам приходится использовать керосин.

«Песок с мазутом, ходишь по нему, и на шлепках вся подошва в черных пятнах. Поэтому на пляжах стоит керосин и бумажные полотенца», – поделилась еще одна туристка.

Пляж у «Рэдиссона», судя по отзывам в последние дни, – одно из наиболее проблемных мест на территории эмирата. Его периодически закрывают. При этом сегодня, как рассказывают туристы, купаться было можно.

Отель расположен в Диббе, которая находится в 66 км севернее столицы эмирата, где были зафиксированы первые нефтяные загрязнения, а именно – на пляже Амбрелла. После этого жалобы стали поступать от туристов, отдыхающих в поселке Аль-Ака, а затем нефтепродукты, получается, добрались до Диббы.

Но не только. Россияне, посетившие накануне с морской экскурсией принадлежащий Оману полуостров Мусандам (он находится еще дальше на север от Диббы), также заметили там нефть.

«Сначала все отлично было, чистейшая вода, плавали с масками, под конец воду вокруг катера взбеленили лодкой, бананом и сапами, и откуда-то приплыли к катеру крошечные кусочки мазута, с ноготь величиной», – поделилась впечатлениями туристка.

При этом в Аль-Аке ситуация, судя по всему, налаживается. Во всяком случае, у отелей Miramar Al Aqah, Mirage Bab Al Bahr, где на прошлой неделе замечали нефтяные пятна, теперь все красиво. Вот свежий отзыв:

«Мы сегодня заехали в “Мираж”. И сразу купались! Вода чистая, что на пляже у отеля, что на диком пляже».

Ранее мы написали, что российских туристов на территории эмирата Шарджа выгнали с пляжа за отдых в купальниках.