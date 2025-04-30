Иностранцы надеются, что россияне ринутся отдыхать за границу

Утренние пробки на Sheikh Zayed Road в Дубае на этой неделе оказались плотнее, чем обычно, – в расположенном там Dubai World Trade Center c 28 апреля по 1 мая проходит выставка Arabian Travel Market. По масштабу она значительно превзошла прошлогоднюю и стала крупнейшей за всю 32-летнюю историю проведения форума.

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На ATM-2025 приехали представители 2800 компаний из 166 стран, ожидается 55 тыс. профессиональных участников (год назад было 2300 стендов и 47 тыс. гостей. – Ред.).

Выставка занимает 14 залов. Только экспонентов – компании из Ближнего Востока, а две трети составляют международные участники, число которых выросло. На 20% увеличилось количество компаний из Юго-Восточной Азии, что отражает тенденцию к быстрому восстановлению туристических потоков в этом регионе. Широко представлены страны Европы – многие на уровне отдельных регионов, а также экзотические направления – Мальдивы, Маврикий и т. д. Показывают себя и крупные гостиничные сети.

«Как и в прошлом году, есть большой павильон с брендами – Jumeirah, Mandarin Oriental, есть Hilton, Radisson, Barcelo, Rotana, а также отдельные стенды люксовых отелей Турции – Cullinan, Regnum, Lujo Bodrum», – поделилась наблюдениями с «ТурДомом» Дарья Домостроева, PR-директор туроператора «Интурист».

По ее словам, русская речь слышна на выставке повсюду, так как многие туроператоры отправили в Дубай целые делегации своих сотрудников, причем не только из Москвы, но и из других городов. В залах выставки видели представителей Anex, «Русского Экспресса», «Пантеона».

«Выставка для нас остается самой эффективной площадкой для общения со старыми и новыми партнерами, так как здесь встречаются все», – сказала Дарья Домостроева и добавила, что отельеры стремятся устроить горячий прием, активно приглашают на свои вечерние мероприятия.

Генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов подтверждает, что ATM в очередной раз стала местом встречи российского и международного турбизнеса. В кулуарах выставки строят позитивные прогнозы.

«Все хотят российский бизнес, ждут, когда вновь станут возможны рейсы из России в Европу. Многие страны, которые были открыты для российских туристов, уже получили огромный прирост турпотоков из России в 2023–2024 годах и хотят еще больше в 2025-м», – описал настроение иностранцев Дмитрий Арутюнов.

Есть мнение, что после отмены ограничений количество туристов, выезжающих из России, должно резко увеличиться – «будет как после ковида, когда уставшие от карантина туристы массово ринулись отдыхать за границу». Однако Дмитрий Арутюнов считает, что иностранному турбизнесу стоит охладить пыл ожиданий:

«Я всем рассказываю, что Усейн Болт (легендарный спринтер. – Ред.), не каждый раз бьет свой мировой рекорд, когда бегает стометровку. Поэтому и от российского рынка не стоит ждать новых достижений, тем более что у туристов увеличился выбор стран, куда они могут добраться на прямых рейсах».

Ранее «ТурДом» писал, что спрос на туры в Турцию по раннему бронированию вырос более чем вдвое. Туроператоры видят тенденцию к увеличению доли дорогих туров.