Правила въезда в Таиланд изменились

Заполнение цифровой карты прибытия в Таиланд (TDAC) с 1 мая стало обязательным для посещения королевства всеми иностранцами, которые приезжают в страну воздушным, наземным и морским транспортом. Новая онлайн-форма призвана заменить существовавшую ранее бумажную карту прибытия TM6.

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В Туристическом управлении Таиланда (TAT) подчеркнули, что заполнение TDAC является обязательным для всех владельцев иностранных паспортов, включая туристов и резидентов. Исключением станут только путешественники, проезжающие Таиланд транзитом без прохождения иммиграционного контроля. Путешественники могут заполнить TDAC в течение трех дней до запланированной даты прибытия, указали в ведомстве.

Заполнить онлайн-форму TDAC можно на сайте tdac.immigration.go.th как со смартфона, так и с компьютера. Как смог убедиться корреспондент ТАСС, на заполнение анкеты уходит около трех минут. В верхнем правом углу страницы можно выбрать русский язык, TDAC доступна всего на шести языках, включая английский, японский, китайский и корейский. Заполнение возможно только латинскими буквами, при себе необходимо иметь данные паспорта, проездного документа с датами прилета и вылета, а также точный адрес места проживания в Таиланде. Туристам в графе "цель визита" необходимо выбрать вариант Holiday, а резидентам в качестве страны проживания нужно указать вариант Thailand. Далее необходимо написать электронный адрес, куда будет направлена TDAC, после чего анкету необходимо распечатать или сохранить в телефоне.

Неудобств для туристов не ожидается

«Бумажная форма TM6, которую заполняли все въезжающие в Таиланд, существовала очень долго и была временно отменена для упрощения процедуры въезда в Таиланд после пандемии коронавируса. С учетом того, что онлайн-форму нужно заполнять заранее, у путешественников будет достаточно времени для внесения информации, что, конечно, удобнее. Введение TDAC должно помочь иммиграционной полиции Таиланда быстрее и точнее обрабатывать информацию о въезжающих в страну иностранцах. Ко всему новому нужно привыкать и, возможно, у кого-то возникнут вопросы по заполнению. Но система логична и, пройдя эту процедуру один раз, в следующий раз трудностей не возникнет. Я бы посоветовал найти точный адрес таиландской гостиницы интернете, поскольку адресная система в королевстве отличается от российской. Каких-либо серьезных проблем или неудобств для въезжающих в Таиланд не предвидится. Аналоги такой онлайн-формы есть во многих странах, и каких-либо неудобств она не вызывает», — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Как сообщил ТАСС генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, туристы смогут заполнить TDAC в аэропорту, если по тем или иным причинам не сделают этого заранее. Для этого в таиландских воздушных гаванях установлены специальные терминалы.

«Да, они смогут это сделать [по прибытии]. Будут люди, которые не смогут заблаговременно заполнить TDAC. Если такое произойдет, то они смогут сделать это прямо в аэропорту. И это касается всех иностранцев», — сказал он, подчеркнув, что МИД Таиланда в связи с нововведением не ожидает каких-либо сложностей для туристов при прохождении границы.

Рекордный турпоток из России

Российские туристы занимают третье место по числу посещений Таиланда. По данным министерства туризма и спорта, с 1 января по 31 марта 2025 года Таиланд посетили более 870 тыс. россиян. В общей сложности с начала года Таиланд принял более 10 млн иностранных туристов, больше всего из Китая - 1,6 млн. На втором месте находится Малайзия (1,5 млн), следом за Россией на четвертой строке - Индия (730 тыс.), замыкает пятерку Южная Корея (572 тыс.).

Турпоток из России в королевство по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению с 2024 годом, когда страну посетили 1,48 млн россиян. В 2024 году в Таиланде побывали 1,745 млн россиян, которые повторили рекорд посещаемости королевства 2013 года и заняли пятое место по числу визитов. Таиланд рассчитывает по итогам этого года принять рекордные 1,9 млн туристов из России.