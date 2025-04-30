Чем древний город Петра покоряет сердца путешественников

Петра в Иордании — одно из тех редких мест, где история сливается с легендой. Высеченные в скалах фасады напоминают декорации к фантастическому фильму, и неудивительно, что именно здесь снимали приключенческие блокбастеры. Как этот древний город стал частью Голливуда и видеоигр - об этом можно узнать на сайте Туристас.

Всемирную славу городу принес фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), где Петра стала храмом Святого Грааля. Особое впечатление произвёл Эль-Хазне — величественное сооружение, прямо врезанное в скалу. После премьеры поток туристов значительно вырос.

Спустя 20 лет Петра снова появилась на большом экране — в фильме «Трансформеры: Месть падших», где её руины стали местом сокрытия инопланетной технологии. Атмосфера древнего города идеально подошла для мистического сюжета. Популярность Петры выросла ещё и благодаря видеоиграм: её можно найти в Civilization V, Lego Indiana Jones и других.

Но с ростом интереса пришли и проблемы: тысячи туристов ускоряют разрушение скальных построек. Чтобы сохранить это чудо, власти вводят ограничения. И всё же Петра продолжает вдохновлять и остаётся символом приключений, загадок и величия прошлого.