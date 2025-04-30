Эксперты посоветовали направления для поездок в майские праздники

Спонтанную поездку за рубеж в майские праздники можно выгодно организовать в Абхазию, Таиланд и Грузию. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс путешествия" (текст есть у ТАСС).

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«Среди зарубежных направлений самым бюджетным стала Абхазия - средняя стоимость ночи в указанный период в местных средствах размещения составляет 6,6 тыс. руб., при этом в среднем туристы собираются сюда на четыре дня», — рассказали эксперты.

В пятерку наиболее выгодных зарубежных направлений также вошли Таиланд (7,7 тыс. руб. и пять дней соответственно), Грузия (8,2 тыс. руб., четыре дня), Армения (8,6 тыс. руб., четыре дня) и Узбекистан (8,6 тыс. руб., три дня).

Согласно исследованию, наибольшим спросом у россиян на майские праздники среди зарубежных направлений пользуются поездки в Белоруссию (средняя стоимость ночи - 12,6 тыс. руб.), Турцию (12 тыс. руб.), Узбекистан (8,6 тыс. руб.), Италию (20,5 тыс. руб.) и ОАЭ (15,7 тыс. руб.).

«У россиян в период майских праздников наблюдается спрос на зарубежные направления, которые сочетают в себе доступность (цены, визы, транспортная доступность) и разнообразие отдыха», — пояснили авторы исследования.

Средняя стоимость в объектах размещения в РФ на майские праздники составляет 8,7 тыс. руб. за сутки. Самыми выгодными направлениями на этот период стали Томская и Пензенская области, Красноярский край, Саратовская и Астраханская области, Пермский край, Новосибирская область, республики Башкортостан и Марий Эл, а также Вологодская область. Сутки в отелях этих регионов обойдутся в 5-6 тыс. руб.

Самыми популярными направлениями внутри страны на предстоящие праздники стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,5 тыс. руб.), Краснодарский край (9,3 тыс. руб.), Москва и Московская область (8,7 тыс. руб.), Республика Татарстан (10,1 тыс. руб.) и Нижегородская область (9,5 тыс. руб.) Также в топ вошли Ставропольский край, Калининградская и Ярославская области, Республика Крым и Владимирская область.