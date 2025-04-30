Посол РФ объяснил, планирует ли Сербия отменять безвиз для россиян
Сербия не планирует отменять безвизовый режим для граждан РФ. Об этом рассказал российский посол Александр Боцан-Харченко.
В интервью RTVI дипломат уточнил, что Белград не думает о введении каких-либо санкций или ограничительных мер в гуманитарной сфере в отношении РФ. Это касается, в том числе, визового режима.
«И неоднократно на высшем уровне отсутствие таких намерений подтверждалось», — подчеркнул Боцан-Харченко.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что помощь СССР в освобождении страны от нацистов была небольшая, вызывает удивление.