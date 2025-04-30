В аэропорту Антальи случился «багажный коллапс»

В среду утром пассажиры, прилетевшие в Анталью, столкнулись с проблемой при получении багажа в терминале 2.

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«Прибыли из Москвы в 05:45, а багаж получили только в 08:45 – почти через 3 часа после прилета. Обычно одна лента – один рейс. Здесь же было шесть на одну. Своих вещей у ленты ждало где-то полторы тысячи человек. При этом разгружают весь багаж, как нам сказали, всего два человека. Все на панике», – поделилась с TourDom.ru одна из пассажирок.

По ее словам, в похожую ситуацию другие туристы попали во вторник – им пришлось ждать своих чемоданов около 2 часов.

О том, что багаж в терминале 2 выдают долго, подтвердили и подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Есть предположение, что ажиотаж связан с приближением майских праздников – рейсов и, соответственно, пассажиров больше, аэропорт не справляется с нагрузкой.

«Рейс из Минвод в Анталью 27 апреля, мои туристы летели – та же ситуация. Ровно 3 часа прождали багаж. Благо трансфер не уехал», – привела пример турагент.

Однако, судя по комментариям, с багажной проблемой туристы сталкиваются не только в предпраздничные даты, и не только летом, но и в несезон. Вот отзывы подписчиков: «Прилетали 8 апреля, три рейса на ленте, ждали полтора часа», «28 марта было то же самое, люди ждали 2–3 часа», «Там всегда так, никогда быстро не получали, часа 1,5–2». Хотя другим пассажирам везет больше – «проскакивают» за 50 минут, а иной раз и меньше. Кто-то и вовсе не замечает никаких проблем. Отдельные коллапсы, например, могут быть связаны с небольшими сбоями графиков прилета рейсов – обслужить несколько широкофюзеляжных самолетов одномоментно не так-то просто.

Редакция TourDom.ru направила запрос в аэропорт Анатальи с предложением пояснить, в чем причины задержек в выдаче багажа.

Ранее мы написали, что пассажиру, прилетевшему из Тюмени на Ямал, багаж пришлось ждать около недели. А когда он его получил, выяснилось, что сумка не его и, кроме того, в ней не хватает некоторых вещей.