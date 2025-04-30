Повлияет ли обострение обстановки в Индии на российский турпоток

Турпоток из РФ в Индию из-за теракта в курортном городе Пахалгам не снизится. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать индийский штат Джамму и Кашмир и Пакистан после теракта в курортном городке Пахалгам и обострения отношений между Индией и Пакистаном. По оценке экспертов Российского союза туриндустрии, это не скажется на турпотоке из России в Индию, так как россияне путешествуют по центральным и южным регионам страны, а спорный штат находится на севере и не востребован у туристов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по словам экспертов, ситуация в Кашмире обострена из-за религиозного конфликта. При этом именно здесь расположены наиболее интересные для туристов места в Гималаях – Гульмарг и Пахалгам с красивыми горными видами и множеством исторических достопримечательностей. В Пахалгаме 22 апреля 2025 года вооруженные боевики открыли стрельбу по туристам. Погибли 26 человек, из которых 25 индийцев и один непалец. Не менее 20 человек были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-е-Тайба» (признана террористической и запрещена в РФ) – одной из самых больших и активных террористических организаций в Южной Азии. Власти Индии обвинили в соучастии власти Пакистана, отношения между двумя странами обострились.