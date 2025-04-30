Зафиксирован рост спроса на поездки в Абхазию

Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Абхазию. По состоянию на конец апреля спрос на летние туры в Республику вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на туроператоров.

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Рост популярности поездок в Абхазию для отдыха во многом связан с новостями о возобновлении прямых перелетов. Кроме того, в 2024 году в Республике открылись сразу нескольких крупных отелей.

Также рост востребованности Абхазии связан с потерей привлекательности других популярных у россиян курортов, считают эксперты. Российские туристы могут рассматривать Абхазию как альтернативный Анапе вариант.