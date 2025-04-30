«Никаких аналогов». Блогер описал мексиканский десерт

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала об удивившем ее процессе приготовления мороженого. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«В России такого нет и близко. Никаких аналогов», — восхитилась автор.

По ее словам, мексиканский десерт готовят вручную, вымешивая в деревянной бочке. А охлаждают мороженое по старинке — льдом и солью.

Кроме того, существует большое разнообразие вкусов: от традиционного какао и лимона с солью до манго с чили и огурцов с лаймом.

«Тут вообще нормальная тема — закинуть в мороженое то, что у нас положили бы в соленый салат», — поиронизировала блогерша.

Ершова добавила, что мексиканское мороженое часто не содержит молока и лишнего сахара.

«Только фруктовое пюре, сок и натуральные добавки. В жаркий день — лучшее, что можно себе представить», — заключила она.

Ранее Ершова рассказала, чем путешественников шокируют рынки в Мексике. Она отметила, что там можно найти бараньи головы, языки, кишки и другие части животных.